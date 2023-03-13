الامارات | مراهق يتعرض للسرقة..السارق صدمة العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فتى مراهق لصدمة عمره عندما تعرض للسرقة أمام جهاز صراف آلي بالقرب من منزله، ليس بسبب الحادثة بل لانه سرعان ما اكتشف أن سارقه لم يكن سوى والده.

وذكرت محطة«بي بي سي» أن رجلا يبلغ من العمر 45 عامًا متنكرا بلفحة تغطي نصف الوجه حاول سرقة صبي قرب ماكينة الصراف الآلي في كرانهيل، غلاسكو، وكان الضحية قد استخدم ماكينة الصراف الآلي قرب منزله لسحب 10 جنيهات إسترلينية.

واستمعت محكمة جلاسكو شريف إلى أن المراهق رصد المتهم المقنع، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، وهو يتربص به بالقرب من ماكينة الصراف الآلي. وقالت المدعي العام كاري ستيفنز: «عندما وضع بطاقته في جيبه وأخذ النقود من الجهاز، استدار يسارًا وشعر بشيء على الجانب الأيسر من وجهه.»

وهنا تم دفعه بمواجهة الحائط بالضغط على رقبته. وشعر الصبي بعدها بسكين مطبخ كبير مضغوط على وجهه. وأضاف سجل المحكمة أن السارق قال للصبي: «أعطني إياه.. أعطني الآن».

لكن الصبي تعرف على الفور على والده من صوته وعينيه، وأجابه «ماذا تفعل؟ هل أنت جاد؟ أتدري من هذا؟»

ولكن المهاجم رد إنه لا يهتم، حتى تمكن المراهق من الكشف عن وجه أبيه الذي أجابه قبل أن يهرب من المكان بأنه «يائس».

وقام الفتى الذي أخبر بقية أفراد أسرته بتبليغ الشرطة، حيث تم القبض على السارق في وقت لاحق في منزله وإن نفى في البداية كونه الجاني.

لكنه قال لاحقًا: «لم أكن أعرف أنه كان هو (ابنه) في ماكينة الصراف الآلي. لقد فعلت ذلك. وسأدفع ثمن ذلك».

واعترف الأب بتهمة محاولة سرقة الضحية وحيازة سكين في مكان عام، وحكم على الرجل بالسجن 26 شهرًا بحسب «بي بي سي».