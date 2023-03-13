طريقة عمل الباستا بالصوص الأبيض في دقائق.. «من غير لحوم ولا بشاميل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الباستا بالصوص الأبيض من الأطباق الرئيسية التي يفضلها الكثير، فهي ذو مذاق مميز ومختلف عن المكرونة التقليدية، كما أنها غنية بالعديد من المكونات المختلفة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها في المطاعم، يمكنك تحضير الباستا بالصوص الأبيض بتكلفة اقتصادية في المنزل دون بشاميل أو لحوم، كما أنها تكفي عدد أشخاص أكبر، بسبب تحضير المكونات لكميات كبيرة، للاستمتاع بنفس المذاق ولكن بتكلفة أقل على النحو التالي:

المكونات:

- نصف كيلو من المكرونة الشرائط.

- كوبين من الحليب.

- مكعب جبن كريمي.

- بصل مفروم.

- ثوم مفروم.

- زبدة.

- ملعقتين نشا.

- ملح.

- فلفل أسودز

- بابريكا.

- زعتر.

- قرفة.

- بهارات.

- جبنة موتزاريلا.

- جبنة رومي.

- كوب من ماء سلق المكرونة.

- زيتون شرائح.

- فلفل حار شرائح.

- مكعب مرقة.

طريقة عمل الباستا بالصوص الابيض

- في البداية اسلقي المكرونة وصفيها، واحفظي كوب من ماء السلق جانبا.

- اذيبي النشا مع الحليب البارد حتى تذوب تماما، واتركيها جانبا.

- شوحي الثوم والبصل في الزبدة، حتى يتغير لونهم، في قدر واسع، ثم اضيفي خليط الحليب والنشا.

- ضعي البابريكا والزعتر والتوابل والملح والفلفل والقرفة على خليط الحليب.

- ضعي مكعب المرقة ثم مكعب الجبن الكريمي.

- قلبي جيدا ثم ضيفي الفلفل والزيتون، حتى يثقل القوام.

- ضيفي المكرونة المسلوقة إلى القدر، وامزجي جميع المكونات مع الجبن الموتزاريلا حتى يندمجوا سويًا.

- ارفعي القدر من على النار وقدميها ساخنة.