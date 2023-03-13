تعرف على أماكن العاصفة الرملية ونصائح إلى الأمهات لتجنبها.. «اغلقوا النوافذ»

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن أماكن العاصفة الرملية التي تشهدها عدد من المناطق الصحراوية المفتوحة، الأمر الذي يسبب قلقا للكثير من الأمهات خاصة أصحاب الحساسية، مشيرة إلى أنّ محافظتي سيناء والبحر الأحمر، ستكونان على موعد مع ذروة حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، بسبب تكاثر السحب الركامية والرعدية الممطرة.

أماكن العاصفة الرملية

وأشارت الهيئة إلى أنّه من المتوقع تعرض محافظة القاهرة الكبرى حاليا، إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، وتمتد الأجواء المغبرة إلى الوجه البحري ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات مدن القناة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير نصائح للتعامل مع العواصف الرملية لمرضى الربو والحساسية.

نصائح للأمهات لتجنب العواصف الرملية

وقدم الدكتور «مجدي بدران» عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عدة نصائح يجب إتباعها لتجنب أماكن ومخاطر العاصفة الرملية والطقس السيئ، أبرزها تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى خلال فترة التقلبات الجوية والعواصف الترابية.

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمها «بدران»، إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة، التي تمد الجسم بالمناعة والإكثار من شرب المياه.