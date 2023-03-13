كيف تحمي طفلك من الأتربة والعواصف الرملية؟.. «الأرصاد» تحذر من موجة طقس بارد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف عديدة تسيطر على الأمهات طوال فصل الشتاء بسبب التقلبات الجوية، التي تحدث بين يوم وليلة خاصة في وجود العواصف الرملية، الأمر الذي يجلعهم يبحثون عن عدة طرق ونصائح من أجل حماية أطفالهم من هذا الطقس، الذي حذرت منه هئية الأرصاد الجوية، إذ تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، تبدأ بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

هيئة الأرصاد الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ تعود من جديد أجواء البرودة قبل أيام قليلة من انتهاء فصل الشتاء، ومن المتوقع سقوط أمطار على أغلب محافظات الجمهورية، مع نشاط للرياح بنسبة 40 كيلومترا في الساعة، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

نصائح لحماية الأطفال من تقلبات الجو

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح ينبغي على المواطنين الذين يعانوا من مرض الربو الشعبي والحساسية وضيق تنفس، أن يتعاملوا وفقا لها، نستعرضها على النحو التالي:

- تجنب الخروج من المنزل خلال البرد في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف.

- نصح الأمهات بضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

- ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تمد الجسم بالمناعة.

وجاءت من ضمن النصائح التي يجب على المواطنين إتباعها حال حدوث تغير الجو، هى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المكونة من عدة طبقات قبل الخروج من المنزل، لتجنب التيارات الهوائية الشديدة، وتناول المشروبات مثل الينسون والقرفة والزنجبيل، فهم من أهم الأنواع التي تجعل الجسم يشعر بالدفء، وتناول عسل النحل والليمون، وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر.

وعلى الجانب الأخر، أوصى الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«هن»، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية باستنشاق بخار شاي الأعشاب قبل شربه، لتنشيط الدورة الدموية في هذه المناطق، وزيادة المناعة فيها.

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمها استشاري المناعة، تناول الزعتر لمساعدته في علاج التهابات الجهاز التنفسي، وهو مقشع طبيعي، يعمل كمطهر ويساعد على طرد البلغم، وأيضا يفضل تناول ورق الجوافة، لأنه يفيد في علاج السعال ونزلات البرد.