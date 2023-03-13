المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين: فحص 1.8 مليون سيدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، تفاصيل فحص 1.8 مليون سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، قائلا «المبادرة انطلقت في مارس 2020، أي أننا في هذا الشهر نحتفل بمرور 3 سنوات على إطلاقها، حيث بدأت على مراحل، حتى أصبحت تغطي الجمهورية كلها في بداية عام 2021».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ أول زيارة للسيدة الحامل لمركز من المراكز والوحدات، التي تقدم خدمات المبادرة، والموجودة فيما يقرب من 4 آلاف منشأة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية، إذ تغطي 27 محافظة، ويتم إجراء الفحوص المبدئية».

وتابع، أنّ الفحوص المبدئية تنقسم إلى شقين مهمين للغاية؛ الأول يخص الأمراض المُعدية، التي قد تنتقل من الأم وهي أمراض فيروس الالتهاب الكبدي B، وفيروس نقص المناعة البشري، والبكتيريا المسببة لمرض الزهري، والشق الثاني هو الأمراض غير المعدية لكنها تمثل خطورة على السيدة الحامل أو جنينها، مثل الأنيميا والسمنة والنحافة التي تحتاج إلى نظام غذائي معين من السيدة أثناء الحمل، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر.