رسالة مؤثرة ودعوة من ملكة الأردن لـ ابنتها في أول تعليق لها عقب حفل الزفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت المملكة الأردنية الهاشمية، بزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا داخل القصر، أمس، وكان الحفل به الأهالي والمدعوين في حالة من البهجة والسعادة، بالإضافة إلى كل الشعب الأردني، وفي علاقة جليلة بين الأم وابنتها، كان يظهر على وجه الملك رانيا والدة إيمان الفرحة طوال الزفاف، ووجهت لها رسالة صباح اليوم، عبرت عن سعادتها وفرحتها الكبيرة بها، في أول تعليق لها بعد حفل الزفاف.

فرحة الملكة رانيا والدة إيمان ابنة ملك الأردن

وكان يظهر على وجه الملكة رانيا والدة إيمان الفرحة طوال الزفاف، وظهرت مرتدية فستان بيج بتفاصيل بسيطة وأنيقة، ونشرت اليوم على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة صور من الفرح معلقة، «من أحلى أيام حياتي، شكرًا لكل من شاركنا الفرحة»، وفي منشور أخر علقت، «اللهم إنّي استودعتك إيمان قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنها عيني، وعينُك لم تغِب، فاحفظها يا رب من كل شر ووفقها وأسعد قلبها، ألف مبارك لأحلى عرسان».

رسالة مؤثرة من الملكة رانيا

كما كتبت الملكة رانيا رسالة مطولة مؤثرة لابنتها إيمان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيها، «كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه، تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان، حصة أبوكِ أنت يا إيمان».

وتابعت «فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى، ولا زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين، وتمدين يدكِ الصغيرة، وتطلبين واحدة لحسين كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتا لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس».

وعبرت كذلك عن فخرها بابنتها، «كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك، وها أنا اليوم يا إيمان أم العروس، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان، جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما، أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماما كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا».

واستكملت «اليوم، قبّل أبو الحسين الغالي جبينكِ، أمسك يدكِ كما أمسكها يوم خطيتِ خطواتكِ الأولى، وملأ عينيه بصورتكِ يا عروس، تذكري دائماً حب الأردن الذي تحملينه بقلبكِ، وتذكري دائماً أنكِ أردنية هاشمية.. حفيدة الحسين وبنت عبدالله».

واختتمت حديثها، «إيمان، بين فرحتي فيكِ، وخوفي من الشوق إليكِ، أدعو الله أن يزف الفرح لقلبكِ، وأن يحرسكِ بعينه التي لا تنام، مبارك حبيبتي».

مراسم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

ونشر الحساب الرسمي لـ الديوان الملكي الهاشمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بث مباشر، لحفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا وجميل ألكساندر، بدأ الحفل بزفة كبيرة لفرقة معانِ وظهر ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا، وهما يستقبلان الحضور، ثم بدأ مراسم عقد القرآن، بعدما اصطحب ولي العهد الأميرة لزوجها، ليرتدوا فيما بعد خواتم الزواج، مع حضور ممثلي الدول، وملوك وأميرات الأردن، وأفراد العائلة الهاشمية، وعائلة العريس.

إطلالة الأميرة إيمان

وأطلت الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، بفستان زفاف أبيض محتشمًا وبسيطًا، صُنع من الحرير بأكمام شفافة، منفوش قليلًا مع طرحة زفاف وطويلة به بعض الورود الصغيرة البيضاء، كما اعتمدت ابنة ملك الأردن على تسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ أظهر ملامحها.