طريقة عمل عيش الشوفان بدون خميرة.. «خطوات سهلة حضريه في المنزل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشوفان من أكثر الوجبات المثالية المشبعة، إذ أنه مغذِ ويمنح شعور بالشبع لفترات طويلة، لأنه يعتبر من الألياف، ويساهم في المحافظة على صحة القلب، ويعمل على فقدان الوزن بشكل كبير، ومن الممكن إعداده بأكثر من طريقة، وبعض السيدات يفضلن إعداده دون خميرة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة عمل عيش الشوفان بدون خميرة، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي أعدته على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل عيش الشوفان بدون خميرة

المقادير:

- كوبان دقيق الشوفان.

- أربعة أكواب ماء فاتر.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

- أولى الخطوات لطريقة عمل عيش الشوفان بدون خميرة، هي وضع الماء على الشوفان، وتركه لمدة ربع ساعة.

- غطيه حتى يمتص كمية كبيرة من الماء ليكون سهل الضرب في الخلاط.

- اضربيه في الخلاط وتركه 10 دقائق حتى تهدأ العجينة.

- ضعيه على النار حتى ينضج.

طريقة عمل خبز الشوفان بدون خميرة

المقادير:

- كوب شوفان ناعم.

- ملعقة كبيرة حبة البركة.

- ملعقة كبيرة زعتر.

- رشة ملح.

طريقة التحضير:

- ضعي الشوفان على حبة البركة والزعتر ورشة الملح في طبق وندمجها سويًا.

- سخني الماء ووضعه على الخليط ويعجن إلى أن تصبح العجينة لينة.

- طريقة عمل عيش الشوفان بدون خميرة، يجب فيها وضع الطاسة على النار وبها زيت قليل، ووضع الخليط وفرده على النار كل وجه يأخذ 10 دقائق.

طريقة عمل أخرى لخبز الشوفان بدون خميرة

المقادير:

- دقيق شوفان.

- كوبان ونصف ماء.

- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- رشة ملح.

طريقة التحضير:

- ضعي في وعاء الشوفان والماء، والملح والبايكنج باودر وامزجيهم معًا.

- اخلطي لحوالى الدقيقتين حتى تحصلي على عجينة لينة.

- اتركي العجينة جانبًا لترتاح لمدة 15 دقيقة.

- حمي مقلاة على نار متوسطة ثم أسكبي مقدار مغرفة من عجينة خبز الشوفان.

- اتركي المزيج لمدة 3 دقائق ثم اقلبي العجينة للجهة الثانية، واتركيها مجددا لحوالى الدقيقتين حتى تتحمر.

- استمري بتقليب خبز الشوفان على النار حتى ينضج.

- اضغطي عليه من الجهتين بواسطة ملعقة كبيرة من وقت لآخر حتى ينتفخ الخبز.

- ارفعي الخبز عن النار وضعيه جانبًا حتى يبرد على درجة حرارة الغرفة.

- كرري الخطوات السابقة حتى انتهاء الكمية، وبذلك تم طريقة عمل عيش الشوفان بدون خميرة.