مصرية مقيمة في أمريكا تزرع سطح منزلها: «عادة ورثتها عن أبويا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عشقها لزراعة النباتات منذ طفولتها، جعل «آن باشا» ابنة محافظة الإسكندرية، الاستمرار في زراعتها حتى بعد سفرها وعيشها خارج مصر، إذ مازالت تقوم برزاعة العديد من النباتات والخضروات المختلفة رغم عدم ملائمة الطبيعة البيئة.

ورثت «آن» حبها لزراعة النباتات والخضروات من والدها، الذي كان يعشق زراعتها«أنا بحب زراعة النباتات والخضروات من وأنا صغيرة، اتعلمتها من والدي عشان هو كان بيعشق الزراعة وأخويا الكبير» بحسب ما رواته في حديثها لـ«هن».

منذ عام 12 عاما، سافرت ابنة محافظة الإسكندرية إلى أمريكا واستقرت بها، وقررت زراعة النباتات والخضروات في منزلها، «أنا جيت هنا في أمريكا من سنة 2011، ورغم كدا زرعت البيت كلوا وموقفتش عن الزراعة عشان بحبها جدا».

أنواع النباتات التي زرعتها «آن»

أنواع مختلفة من النباتات والخضروات والفواكة، زرعتها «آن» داخل منزلها في أمريكا، منها البقدونس والجرجير وعباد الشمس والبطيخ، وكذلك النعناع والطماطم والبامية والملوخية والبسلة والفاصوليا والخيار وأيضا الفراولة.

الصعوبات التي واجهت ابنة الإسكندرية

صعوبات كتيرة واجهتها «آن» في البداية من أبزرها سوء الطقس، «عانيت كتير في الأول، بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا، وفي نباتات بتحتاج درجة حرارة عالية، بضطر أوفر لهم الجو المناسب».

قدمت «آن» عدة نصائح للأشخاص المهتمين بالزراعة، قائلة، «أنا بنصح أي حد يمارس الحاجة اللي بيحبها، ويزرع الأسطح عشان النباتات بتدينا طاقة وبتخلي نفسيتنا مرتاحة»، مشيرة إلى أنها تعمل استشاري في مجال الإعاقة الذهنية.