كيف تحمي نفسك عند اشتعال أسطوانة غاز؟.. «تسبب في إصابة 9 أشخاص بالشرقية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسبب انفجار أسطوانة «أنبوبة صغيرة» في إصابة 9 أشخاص، داخل منزل في مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية خلال الساعات الماضية، ومع تكرر حوادث تسرب الغاز الذي ينجم عنه وفيات وإصابات خطيرة نقدم بعض النصائح، التي من الممكن أن تحمي العديد من الأشخاص من الموت.

نصائح للحماية من مخاطر أسطوانة الغاز

وقدم جهاز الحماية المدنية عدة نصائح، يجب على الأشخاص إتباعها حال حدوث تسرب غاز أو انفجار أسطوانة، منها عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان، ويفضل استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة، ثم نقلها إلى مكان جيد التهوية.

وجاء من ضمن النصائح التي قدمها جهاز الحماية المدنية في حال حدوث تسرب غاز، هى عدم تعريض الأسطوانة إلى حرارة الشمس لفترات طويلة، وعدم تخزينها داخل المنازل، كما أنه من الأفضل قيام الشخص بالصيانة الدورية للسخانات والمداخن كل شهر على الأقل.

غلق محابس الغاز بعد الاستخدام

وفي حال وجود حريق داخل المنزل أوالشقة، يفضل غلق محابس الغاز أو إغلاق الأسطوانة، وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة، وتعد من أهم الخطوات التي يجب على الأشخاص إتباعها، كما يجب إغلاق الأسطوانة بعد الانتهاء من الاستخدام أو عند ترك المنزل.