هيفاء وهبي تتألّق بفستان مرصع بالكريستال

هيفاء وهبي خطفت الأنظار بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها بأناقتها ورشاقتها التي ظهرت بها خلال حفلها الأخير الذي أحيته في قطر، حيث أبهرت النجمة اللبنانية جمهورها على المسرح بطلتها اللامعة بفستان مرصع بالكامل بحبات الكريستال، وبهذه الإطلالة تعود هيفاء وهبي لستايل الفساتين المجسمة التي تتباهي من خلالها بجمال قوامها وهو التصميم الذي كانت تفضله كثيرا أيقونة الموضة، وذلك بعد اعتمادها بشكل كبير على صيحة الجمبسوت التي أطلت بها في معظم حفلاتها السابقة.

هيفاء وهبي سحرت عشاقها في أحدث ظهور لها على المسرح خلال حفلها الأخير بقطر بإطلالة جذابة بتوقيع نيكولا جبران، حيث اعتمدت أيقونة الموضة مجددا التصميم المحدد للقوام مع الخصر الذي يبرز بقصته الضيقة مع الحزام جمال قوامها، حيث تمايلت هيفاء وهبي على المسرح بأسلوبها الأنثوي المعتاد بفستانها الطويل بلون أحمر بدرجة البوردو الداكنة، وانسدل بقصة مستقيمة يتخللها شق سفلي في الجانب الخلفي يعلوه عقدة تتفرع منها الثنيات، كما تميز الفستان بأكمام طويلة وشفافة مع ياقة اتخذت في تصميمها فتحة دائرية واسعة تتدلى على شكل جزء علوي منسدل أسفل منطقة الصدر، وجاء الفستان مرصعا كليا بحبات الكريستال المتناثرة بشكل ساحر على التصميم منح طلة هيفاء بريقا وتوهجا على المسرح بأسلوب أنيق.

أناقة هيفاء وهبي اكتملت بطقم مجوهرات ماسية فخمة وتسريحة الشعر الويفي، كما انتعلت الفنانة اللبنانية مع هذا اللوك حذاء مدبب بالكعب العالي والرفيع مع جوانب شفافة منقطة ومقدمة مدببة مزين بأكسسوار ماسي، وجاء الحذاء بنفس درجة لون الفستان.

هيفاء وهبي اعتمدت كذلك ستايل الفستان المجسم خلال الحفل الذي أحيته في ليلة رأس السنة في لبنان، ووقع اختيارها كذلك على فستان مرصع من مجموعة مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، حيث تألقت بفستان فضي طويل بقصة الأوف شولدر مع الأكمام الطويلة، مصمم بياقة مستقيمة متداخلة، أما منطقة الخصر فجاءت محددة بأسلوب مزين بزمزمة جانبية تزينها الثنيات المائلة وتمتد لغاية بداية شق الساق، وجاء فستان هيفاء وهبي مغطى كذلك بحبات الكريستال اللامعة، وازدادت طلتها لمعانا بحذاء مدبب مرصع برباط الكاحل مع الكعب العالي والرفيع، وفضلت مع هذا اللوك تسريحة الشعر المالس المنسدل خلف ظهرها، وجاء ظهور هيفاء وهبي بنفس الستايل في حفلها الأخير تأكيدا على عودتها لاعتماد الفساتين التي تفضلها بدلا من الجمبسوت الذي رافقها بشكل مكرر في الحفلات السابقة.

هيفاء وهبي فضلت كثيرا ستايل الفستان المجسم خلال المناسبات الخاصة حيث شاهدناها متألقة بطلة ناعمة بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني ميخائيل شمعون تألقت بها في حفل زفاف شقيقتها، وتميز الفستان بقصة الأوف شولدر وظهر مكشوف مع التصميم الضيق الذي حدد معالم قوامها الممشوق مع فتحة جانبية، وتميز الفستان بلمسة جذابة من الدونتيل الذي غطى منطقة الصدر بأسلوب متداخل كما زين الجزء الخلفي بفيونكة ضخمة ينسدل منها ذيل طويل زاد طلة هيفاء أنوثة وسحرا، وانتعلت أيقونة الموضة اللبنانية مع فستانها الذي اختارته باللون الأزرق الفاتح حذاء فضي بالكعب العالي والمقدمة المدببة المرصعة بأحجار براقة من Miu Miu، وتزينت بأكسسوارات ماسية فخمة.

أيقونة الموضة هيفاء وهبي سحرت جمهورها بإطلالة براقة أخرى باللون الفضي من توقيعAlexandre Vauthier كذلك، تألقت بها خلال حفل عشاء خاص في الرياض، وتميز الفستان بتصميم بسيط بلمسات ملفتة، بأكمام طويلة وياقة ضيقة مع قصة مستقيمة بخصر محدد مزين بزمزمة جانبية مع بعض الثنيات الرقيقة ومرصع بالكامل بحبات الكريستال البراقة، لينسدل بكل رقة من الأسفل بقصة واسعة اسيمتريك، ونسقت هيفاء مع هذا الستايل حذاء جلدي أبيض بساق عالية مموجة مع كعب عالي ورفيع ومقدمة مدببة. كما اعتمدت مع هذا اللوك تسريحة الشعر المسحوب للخلف على شكل ذيل حصان واكتفت بأقراط صغيرة زادتها أناقة.

هيفاء وهبي تألقت خلال حفل سابق أحيته في تونس بفستان طويل باللون البرتقالي من توقيع رامي سلمون، مميز بأكتاف مكشوفة وعانق قوامها بقصة ضيقة مزينة بشق جانبي طويل يكشف عن ساقها، وجاء فستانها مزينا بتطريزات براقة مع لمسة الريش الذي غطي جزءا عريضا من الطبقة السفلية للفستان، ونسقت هيفاء مع فستانها حذاء مدبب بمقدمة مرصعة وتزينت بأكسسوارات راقية أما شعرها الداكن فتركته منسدلا بأسلوب ويفي.

هيفاء وهبي تألقت أثناء إحياء حفلها بالرياض بإطلالة جذابة بصيحة الجمبسوت اللامع من توقيع Alexandre Vauthier، والذي تميز بقصة ضيقة تعانق جسدها الممشوق مع أكمام طويلة وياقة دائرية ضيقة، ومرصع بالكامل بحبات الترتر اللامعة باللون الأسود منحتها بريقا على المسرح، وكلمسة أنثوية أكملت هيفاء هذا اللوك بحذاء عالي الساق باللون البينك الجذاب تميز بالكعب العالي والمقدمة المدببة، وزينت الديفا رقبتها بعقد ماسي عريض أما شعرها الداكن فتركت خصلاته المموجة منسدلة بنعومة خلف ظهرها.

هيفاء وهبي بدت مشرقة على المسرح بجمبسوت ضيق باللون الأصفر من توقيع ميخائيل شمعون، تميز بتصميمه الحيوي الجذاب بقصة ضيقة مزينة بالكامل بشراشيب دائرية متدلية من الخرز اللامع غطت كامل التصميم وانسدلت على ذراعيها على شكل أكمام قصيرة، وازداد اللوك جاذبية جوانب الخصر الشفافة مع موضة الجمبسوت الملتصق بالحذاء العالي المطرز بنفس الأسلوب بأسلوب Pants boot وفضلت هيفاء عدم ارتداء عقد وتركت شعرها منسدلا.

هيفاء وهبي خطفت الأضواء في حفلها بمدينة العلمين بإطلالة مفعمة بالطاقة والألوان، حيث أطلت الفنانة اللبنانية بجمبسوت أسود ضيق يكسوه تطريزات مموجة متداخلة بالألوان الجذابة مع حبات اللؤلؤ البيضاء المتناثرة عليه لإضفاء مزيد من الجاذبية، كما تميز الجمبسوت بأجزاء جانبية شفافة بالدونتيل عند الخصر، وياقة مربعة مع حمالات عريضة ملونة. هيفاء نسقت مع إطلالتها صندل مفتوح بأشرطة رفيعة براقة، واكسسوارات ذهبية رفيعة، كما اعتمدت كذلك أيقونة الموضة صيحة الجمبسوت في كليب أغنيتها "تيجي".

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