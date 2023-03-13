قواعد إتيكيت أكل الجاتوه واستخدام الأداة الأنسب له

قد يكون الجاتوه من الأشياء التي يصعب تحديد الطريقة الأمثل للحفاظ على اللباقة والأناقة أثناء تناوله، فهو من المأكولات التي يسهل معها إحداث فوضى خاصةً وأنها ترتبط بالمناسبات وبالتالي فمن الضروري تعلم إتيكيت أكل الجاتوه واستخدام الأداة الأنسب له في الأكل وفي التقطيع.

قواعد أكل الجاتوه

نبدأ بالأدوات المستخدمة، كثيراً ما يتم تقديم الجاتوه مع الشوكة، وبالرغم من أن هذا هو الشائع إلا أنه في الواقع ليست الشوكة هي الأداة الصحيحة، فالجاتوه يجب أن يؤكل بالملعقة، وبطبيعة الحال هي الملعقة صغيرة الحجم، فالجاتوه عبارة عن حلوى لزجة ورطبة، وبالتالي فإن الكريمة ومكوناتها الرطبة يمكن أن تنساب من الشوكة بينما تحافظ عليها الملعقة.

يُشار أيضاً إلى أن جاتوه الإكلير من الحلويات التي تُشكل حيرة في طريقة تناولها، وهي تختلف عن الجاتوه إذ يمكن أن تُقطع منها باستخدام الشوكة ذاتها فهو حلوى رطبة القوام ولا تحتاج إلى سكين، وبعد ذلك يمكنك تناول الإكلير بالشوكة.

الحرص على استخدام منديل في اليد عند تناول الجاتوه، لأنه من الحلوى التي قد تسبب بعض الفوضى عند وضعها بالفم، وحرصاً منك على تجنب أي إحراج يجب أن تمسح فوراً محيط فمك بالمنديل.

لتجنب القطع الصغيرة التي يمكن أن تعلق بسهولة على حواف الفم من الكريمة بالجاتوه، يجب أن تحافظ على قطع جزء مناسب لك بحيث يتوافق مع الفم ويدخل بسهولة دون أن يترك تلك الآثار على جوانب الشفاه.

يمكن شرب العصير مع الجاتوه فهو من الحلويات التي تتناسب مع المشروبات الباردة.

يُقدم أحياناً بعض أنواع الجاتوه التي تكون على شكل مكعبات صغيرة في حمالة الحلوى، وهي غالباً ما تقدم مع الشاي الساخن أو الشاي بالحليب، وهنا يجب أن تأخذ قطعة أو اثتينن من الجاتوه باليد وتضعها في الطبق الخاص بك، من الضروري أن تأخذ القطعة التي لمستها ولا يمكن أن تعيدها وتستبدلها بأخرى إن كنت لمستها بيدك.

بالنسبة للجاتوه ذو الحجم الصغير يمكن تناوله باستخدام الشوكة ويمكن أن يؤكل باليد بسهولة، مع التركيز على جعل القضمة منه مناسبة للفم.

حتى وإن كان حجم الجاتوه هو مكعب صغير، فلا يمكن أن تتناوله على دفعة واحدة، إذ توصي قواعد الإتيكيت بتناوله على 3 دفعات على الأقل.

عند تناول الجاتوه باستخدام الشوكة للحجم الصغيرة أو الملعقة للكبير فيجب أن تترك الطبق وتضعه على الطاولة، لا تدع الطبق في يدك أو تقربه من فمك عند الاكل.

إتيكيت تقطيع الجاتوه

عادةً ما يُغطى قالب الجاتوه بقطعة بلاستيكية وقطعة تزيين ورقية، لذا فإن أول خطوة هي إزالة كل هذه الأوراق والبلاستيك عنه.

عليك أن تراعي عدد الأفراد في المكان، ففي حال كان هناك عدد كبير من الأشخاص والأطفال مثلاً فيمكن أن تقطع القالب على شكل مربعات، بحيث تقطع عدة سطور بالطول وأخرى بالعرض.

من المهم استخدام سكين حادة وكبيرة لتسهل عليك تقطيع الجاتوه وتجنب أي فوضى.

في حال كان العدد متوسط للأشخاص فيمكن أن تقطعها بالطريقة التقليدية على شكل مثلثات.

لجعل حجم المثلثات متقارب قدر الإمكان، يمكن أن تبدأ بتقطيعها من النصف بالطول ومن ثم النصف بالعرض وتسحب باقي الجوانب على شكل قطع طويلة ينتج عنها قطع المثلثات التقليدية، وهذه الطريقة تجعل من معظم القطع متساوية بالحجم تقريباً.

عند سحب أي قطعة لوضعها في الطبق وتوزيعها على الضيوف، يجب أن تستخدم أداة رفع وسحب الحلويات التي تشبه في شكلها مثلث الجاتوه، كما يجب أن تكون مساحة الأطباق كافية لوضع القطعة فيها بسهولة.

يُعد إتيكيت أكل الجاتوه وتقطيعه أيضاً من الأمور التي يحتاجها الجميع نظراً لأن الجاتوه مرتبط بالأماكن الرسمية والمناسبات.

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