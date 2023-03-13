الأميرة إيمان تخطف الأنظار في فستان زفافها الأبيض المُبهر

يعتبر حفل زفاف الأميرة إيمان أميرة الأردن الملكي الرومانسي بمثابة احتراف في الأناقة الكلاسيكية، أقيم حفل الزفاف الملكي الخيالي للأميرة إيمان وجميل ترميوتيس يوم الأحد 12 مارس، بحضور الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.

تزوجت الأميرة إيمان من الأردن من رجل الأعمال المغامر الفنزويلي جميل ألكسندر ثيرميوتيس يوم الأحد في حفل زفاف رومانسي كلاسيكي حضره أقرب أفراد العائلة والأصدقاء، كانت إيمان البالغة من العمر 26 عاماً متألقة في ثوب أبيض ووشاح من الدانتيل مزين بالورود وتاج شوميه المتلألئ وكانت تبدو في كل شبر مثل أميرة القصص الخيالية عندما وصلت وهي ممسكة بذراع شقيقها الأكبر ولي العهد الأمير حسين.

فستان زفاف الأميرة إيمان

فستان زفاف الأميرة إيمان

بدت الأميرة إيمان، مبهرة في فستان زفافها الأبيض الرائع الذي تميز بتنورة كاملة ولوح من الدانتيل الشفاف وأكمام من الدانتيل وصففت شعرها في كعكة جميلة وأنهت إطلالتها بتاج لامع ووشاح مطرزة مزين بالورود المعقدة، أما بالنسبة لباقة زفافها، أمسكت الأميرة الزهور البيضاء وكان زوجها ثيرميوتيس، 28 عاماً، يرتدي بذلة من ثلاث قطع واختارت مكياجاً متوهجاً يتضمن بشرة مشعة ورموش طويلة واختارت تصفيفة شعرها البني مربوطاً إلى الخلف، كما أضافت إيمان وشاحاً طويلاً خلف ثوبها.

فستان زفاف الأميرة إيمان

عرضت الأميرة إيمان كيف ورثت حب والدتها للأناقة الكلاسيكية واختارت فستان زفاف خلاب بأكمام طويلة مع صد ملائم وتنورة كاملة مع تصميم ناعم لطيف على شكل حرف A.

كانت الرقبة المربعة مغطاة بالدانتيل الرقيق مع تفاصيل الأزهار المعقدة التي تكمل تصميم الوشاح الدرامي، الذي رفع في النسيم عند دخولها.

كانت المجوهرات التي اختارتها عبارة عن إكليل من الألماس الدقيق لشوميه والذي ذكرت بعض المواقع أنه يخص جدتها لأبيها، الأميرة منى الحسين، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

فستان زفاف الأميرة إيمان

بعد عقد القران غادر الزوجان الغرفة وتوجهوا إلى غرفة منفصلة حيث قطعوا كعكة زفافهم الشاهقة، لم تهدر الملكة رانيا أي وقت في مشاركة صور الزفاف الأميرة إيمان على صفحتها الخاصة على الإنستغرام، فكتبت بعد الدعاء لها: "إيمان، أدعو الله أن يجلب لكِ هذا الفصل التالي من حياتك الكثير من الفرح والحب والضحك الذي جلبته لنا على مر السنين، مبروك للعروس والعريس!

زواج الأميرة إيمان بنت عبد الله

قبل حفل الزفاف، أعطت الملكة رانيا لمحة عن مخطط الزفاف باللون الأبيض الكلاسيكي مع مقطع فيديو قصير يعرض بعض عروض الأزهار وبعض اللمسات الزخرفية بما في ذلك الكراسي ذات الذراعين وشموع الكاتدرائية والأسقف المكسوة بأمتار من قماش الريش.

زواج الأميرة إيمان بنت عبد الله

وبدأت الاحتفالات في وقت سابق من الأسبوع عندما استضافت الملكة الأردنية حفلة الحناء التقليدية يوم الثلاثاء، لقد أسعدت المشاهدين الملكيين من خلال مشاركة مقطع فيديو تم إنتاجه ببراعة للسهرة على حسابها على Instagram، الكثير من الحب في غرفة واحدة! مع الأصدقاء والعائلة في حفل إيمان للحناء أمس، نشرت الأم الفخورة على إنستغرام يوم الخميس، في منشور مصحوب بعرض شرائح للصور التي تعرض الاحتفالات الفخمة. وكان من بين الحاضرين شقيقة زوج العروس المستقبلية، رجوه خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف وهي مخطوبة لولي العهد الأمير حسين.

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