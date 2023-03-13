ليدي غاغا تتألّق في حفل جوائز الأوسكار 2023

تعتبر ليدي غاغا Lady Gaga واحدة من أكثر النجمات المنتظرات في أي حدث وبالأخص في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، لكل من المهتمين بمظهرها وللمعجبين المهتمين بأداء رائع لها محتمل، سارت المغنية والممثلة على السجادة الحمراء في في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية وهي ترتدي، فستاناً شفافاً من فيرساتشي، قُدم مؤخراً من ضمن مجموعة فيرساتشي لخريف وشتاء 2023-2024 قبل أيام من انطلاق حفل الأوسكار.



إطلالة ليدي غاغا في حفل جوائز الأوسكار 2023

ارتدت ليدي غاغا فستاناً جريئاً باللون الأسود بالكامل من فيرساتشي يتميز بجزء علوي بقصة ضيقة شفافة وتنورة كاملة وأكملت مظهرها بأحمر شفاه لامع ومكياج عيون غامق وتصفيفة شعر ضفيرة من الخلف، كان لها أيضاً أحد التفاصيل المفاجئة، كان الفستان بتصميم منخفض عند التنورة أسفل نهايتها الخلفية، مما كشف ظهرها بالكامل بسحاب تم وضعه بشكل استراتيجي.

إطلالة ليدي غاغا في حفل جوائز الأوسكار 2023

لم يكن اختيار ليدي غاغا لفيرساتشي مفاجأة كبيرة، نظراً لعلاقة حب غاغا الطويلة بارتداء العلامة الإيطالية (لديها أيضاً أغنية اسمها دوناتيلا حرفياً) اختار المغنية والممثلة مظهراً جديداً من مجموعة خريف 2023 للعلامة التجارية والتي عُرضت في لوس أنجلوس قبل أيام من حفل الأوسكار، ظهر فستان ليدي غاغا الأسود لأول مرة على عارضة الأزياء جيجي حدي على منصة عرض الأزياء وتميز بتنورة بخصر منخفض وكان مكتملاً بجزء علوي شفاف مكسو بألواح وعند الخصر، ظهر شعار رأس Medusa المميز في Versace أيضاً كمشبك ذهبي.

إطلالة ليدي غاغا في حفل جوائز الأوسكار 2023

في غضون ذلك، كانت مجوهرات النجمة من تصميم تيفاني آند كو من عقد قديم من الخمسينات من القرن الماضي، مصنوع من البلاتين والماس، كانت ترتدي أيضاً سواراً من الألماس وأقراط وخاتماً.



مكياج ليدي غاغا في في حفل جوائز الأوسكار 2023

كان مكياجها بنفس جرأة الفستان، وضعت ليدي غاغا أحمر شفة باللون الأحمر ساطعاً مع ظلال عين دخانية سوداء، تركت الممثلة والمغنية لفستانها ومكياجها كل الكلام وقامت بتصفيف شعرها في كعكة مضفرة في خلفية.

ليدي غاغا تتألق على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار 2023

لم يكن من المتوقع في البداية أن تحضر ليدي غاغا حفل توزيع جوائز الأوسكار، قال منتج البرنامج جلين فايس، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن نجمة البوب ​​والممثلة لديهما تضارب في جدول المواعيد مع تصوير فيلمها Joker Folie à Deux ولكنها في النهاية استطاعت أن تحضر.

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