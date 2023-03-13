5 طرق لتغيير ديكور منزلك باستخدام الوسائد.. «مقترحات على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عند القيام بالديكورات الداخلية، تلعب المفروشات الناعمة دورًا رئيسيًا في تجميل منزلك، وتضيف الوسائد المميزة أو المسطحة طبقة من الذوق والحيوية إلى الأريكة أو ترتيب المقاعد.

في الواقع، عند التصميمات الداخلية ذات الميزانية المحدودة، تعد الوسائد المميزة خيارًا مناسبًا لتصميم منزلك على الفور، فتضيف لمسة من الحيوية والإثارة إلى أي منطقة أو غرفة مخصصة.

وإليكِ 5 طرق سهلة لتصميم منزلك باستخدام وسائد مميزة، من خلال النصائح الآتية التي قدمها موقع «boldsky».

1. اختيار الحجم المناسب

يبدأ اختيار الوسائد المناسبة لأريكتك باختيار الوسائد ذات الحجم المناسب، بالنسبة للأريكة، تعد الوسائد المربعة مقاس 20 بوصة خيارًا جيدًا، أما بالنسبة للأريكة ذات الظهر المنخفض، تعد الوسائد مقاس 18 بوصة خيارًا قابلاً للتطبيق.

أضف وسائد متطابقة على طرفي الأريكة ثم رتب الوسائد الأخرى حسب الحجم، وضع وسادة قطنية أو مربعة صغيرة في منتصف الأريكة لربط ترتيب الوسادة.

2. اجعل الوسائد تبدو لوحة ألوان متماسكة

للحصول على أريكة ذات ألوان محايدة، يمكنك إضافة وسائد ملونة ومطبوعة للتباين البصري والحيوية، ويمكنك أيضًا الاحتفاظ بالوسائد في لوحة ألوان متماسكة عن طريق إضافة الوسائد بنفس نظام الألوان.

على سبيل المثال، يمكن إبراز الأريكة ذات اللون البيج بوسائد ألوان محايدة بألوان البيج والأصفر والبني والأسود

3. أقمشة من الحرير والفرو

يضيف القوام المختلف اهتمامًا بصريًا، فعند اختيار وسائد الأريكة، تأكد من مزج المنسوجات ومطابقتها لخلق مظهر مبهر مع المفروشات الناعمة، من القطن والحرير والمخمل والكتان والجلد والشنيل إلى الفراء الصناعي.

4. الأنماط المثيرة

من النقاط العادية والمنقوشة والبولكا إلى الخطوط الكلاسيكية والمطبوعات الزهرية ، يمكن للمرء أن يختار من أنماط الوسائد التي لا نهاية لها.

أضف وسادة أو وسادتين بنمط ملفت للنظر لخلق اهتمام بصري، أو التزم بترتيب وسادة سادة صلبة واثنين من ترتيبات الوسائد المطبوعة.

5. اختر عددًا فرديًا من الوسائد

اجعل منطقة الجلوس الخاصة بك، مثل الأريكة أو الأريكة حية عن طريق إضافة الوسائد بأرقام فردية، لذا ضع ثلاث أو خمس أو سبع وسائد حسب حجم الأريكة.

ويذهب معظم خبراء الديكور الداخلي إلى هذا الترتيب السحري للأرقام الذي يجعل أي جلوس ممتعًا وجذابًا، يمكن أن يحتوي الكرسي على وسادة يمكن رميها مرة واحدة «بشكل عشوائي» ويمكن للمقعد استخدام ما يصل إلى ثلاث أو خمس وسائد.