قصة مأساوية وراء وفاة سيدة عمرها 88 سنة بجنين متحجر في بطنها.. «اتهموها بقتله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت قصة السيدة الإفريقية التي لفظت أنفاسها الأخيرة وهي تحمل جنينها المتحجر في بطنها لمدة 9 سنوات تعاطف الكثير من الناس، بعدما انتشرت حكايتها المأساوية إذ تحملت وجود الجنين المتحجر في بطنها مما تسبب لها في سوء تغذية بعدما ضغط على أمعائها، وبعد معاناة طويلة وقلة الطعام بسبب الصغير المتوفى داخلها كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية السبب وراء تحملها كل تلك السنوات بدون إجراء جراحة لإخراجه والعيش حياتها الطبيعية.

قصة مأساوية وراء رفض السيدة الأفريقية إجهاض طفلها

قبل الحمل في الطفل المتحجر ولدت السيدة التنزانية التي رفضت التصريح باسمها 8 أبناء، وخلال حملها التاسع، زارت عيادة طبية في مخيم للاجئين بعد أن لاحظت أن طفلها توقف عن الحركة، وهناك أخبرها الأطباء أن الجنين لا ينبض وأوصوها بأن تحاول إجهاضه طبيعيًا في المنزل، وإذا لم يفلح ذلك، تعود في غضون أسبوعين، واتبعت السيدة صاحبة الـ88 عاماً التعليمات، وكانت آنذاك تبلغ من العمر 77 عاماً، وعندما عادت إلى العيادة مرة أخرى استقبلها سيدات في الخارج اتهموها بالسحر وأنها من قتل الطفل، وفقاً لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تسببت تلك الاتهامات في خوف السيدة وسوء حالتها النفسية بسبب انتشار القصة ورفضهم سماعها، لذلك أسرعت الى البيت وصلّت قبل أن تقرر أنها لن تطلب المساعدة الطبية، ثم حملت الجنين الميت لمدة 9 سنوات ولم تكن على اتصال مع الأطباء حتى فحصها الصحي قبل ستة أشهر من إعادة توطينها في الولايات المتحدة، والذي حاول الأطباء فيه مساعدتها بالتدخل الجراحي لكنها رفضت.

ماتت بعد 14 شهر من سفرها للولايات المتحدة

عندما وصلت الأم إلى الولايات المتحدة، تم أخذها لإجراء أشعة مقطعية كشفت عن وجود انسداد في أمعائها الدقيقة وضغط في الأوردة الرئيسية، كما أظهرت كتلة داخل البطن التي كانت حوالي 6 في 8 بوصات تحتوي على هيكل عظمي، وعرض عليها الأطباء إجراء عملية جراحية لإزالة الكتلة، لكنها رفضت قائلة إن الحالة كانت بسبب لعنة وضعها عليها شخص ما في تنزانيا، وخوفها من السحر والخرافات.

بعد 14 شهرًا من وصولها إلى الولايات المتحدة، قال الأطباء إنها ماتت من سوء تغذية حاد أو من الجوع في هذه الحالات، قد يحدث الموت في نهاية المطاف بسبب تدهور الأنسجة مما يؤدي إلى السكتة القلبية أو عدم انتظام ضربات القلب، فقد استمر الطفل الحجري يضغط على الأمعاء، وتسبب ذلك في حدوث انسدادات، مما يعني أن جسدها لم يعد قادرًا على امتصاص المواد الغذائية الحيوية.

وقال الأطباء الأمريكيون إن الجنين قد تطور أطرافه العلوية وعظامه وحتى أظافره، مما يعني أنه من المرجح أن يستمر في النمو لأشهر داخل الرحم، وتوقف الجنين الذي كان سيصبح الطفل الـ9 للمرأة عن النمو داخلها في الأسبوع الـ28، وبدلاً من الإجهاض، عانت من الحالة المعروفة باسم تجويف الحصوات وتحدث هذه الحالة عندما يتكون الحمل في البطن بدلاً من الرحم.