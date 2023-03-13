أطعمة تزيد ذكاء وتركيز طفلك.. «منها المكسرات والزبادي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات دائما عما يساعد في نمو أطفالهم، والتي من أهمها التغذية السليمة والصحية، وهذا ما أكد عليه خبراء التغذية حول العالم وإحدى الدراسات الحديثة التي كشفت أن هناك مجموعة من المواد الغذائية منها البيض والمكسرات وغيرها من الأكلات التي تساعد في تحسين عمل الدماغ لدى الأطفال وهي ضرورية قبل بلوغه 5 أعوام، في تلك الفترة يكون نمو الدماغ في ذروته، ذلك وفقا لما نشره موقع ميديك فوروم البريطاني.

أطعمة تزيد من ذكاء طفلك

بعد الدراسة التي نُشرت مؤخراً عن دور مجموعة من المواد الغذائية في تحسين عمل الدماغ، أكد فريق الباحثين أن تلك الأكلات تساهم في زيادة درجة الذكاء لدى الأطفال والكبار أيضا، وحدد المتخصصون في التغذية الأكلات أو المواد الغذائية التي يجب إعطاؤها للطفل لتحسين مستوى الذكاء الفكري منها التالي:

أولا الحبوب الكاملة

تساهم الحبوب الكاملة في تحسين ذكاء طفلك، إذ يعد الشوفان مصدرا مهما للكربوهيدرات المعقدة والألياف وفيتامين «ب»، وهذه المواد تهضم ببطء ما يضمن حصول الطفل على مصدر دائم للطاقة.

ثانيا البيض

يعتبر البيض مصدراً مهماً للبروتينات، بالإضافة أنه يحتوي على فيتامينات A ،D ،B12 ،E، كما أن صفار البيضة نفسه يعتبر مزيجا مركزاً من مادة الكولين الضرورية لنمو الدماغ، خلال حديثها لـ «هن» أكدت الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية العلاجية والسمنة على أهمية إدخال البيض في وجبات الأطفال بسبب دوره في تحسين وظائف الدماغ لديهم.

ثالثاً المكسرات

تعتبر المكسرات ومنها الجوز واللوز والفول السوداني من الاكلات الغنية بفيتامين E المضاد للأكسدة، خاصةً الجوز الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الدماغ لاحتوائه على أعلى نسبة من الأحماض الأمينية المختلفة.

رابعاً الخضراوات بأنواعها والأسماك

تعد الخضروات من المصادر المهمة التي تمد الجسم بمضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على صحة خلايا الدماغ، وهي مصدر ممتاز لحمض الفوليك والفيتامينات الأخرى والمعادن، أما الأسماك الدهنية فهي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية «أوميجا-3» الضرورية لنمو الدماغ وعمل القلب والأوعية الدموية، وهي مصدر مهم لفيتامين D الضروري للعظام والجهاز العصبي.

خامساً الزبادي

تتميز منتجات الألبان جميعاً بأنها غنية بفيتامين D الضروري لنمو أنسجة الدماغ والأعصاب وإنتاج الإنزيمات، كما أنها مصدر للبروتين والكربوهيدرات، لذلك احرصي على تعويد طفلك عليها منذ الصغر.