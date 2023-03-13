زوجة حسن شاكوش ترد على انتقادات سجودها بحفل زفافها: «هو أشيك واحد في منطقتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في حفل زفافها وهي تسجد شكرًا لله فور وصولها قاعة الزفاف، لزواجها من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

انتقادات سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها

ومع انتشار الصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، انتقد الكثير تصرف العروس، إذ يعد المشهد غير مألوف، ما دفع البعض لتوجيه الانتقادات لها، وعلى رأسهم الإعلامية رضوى الشربيني.

رضوى الشربيني تعلق على سجود زوجة حسن شاكوش

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني، على المشهد، قائلة: «صحيح هي حركة أوفر جدا، وآخر حاجة كنا بنشوفها إن لاعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جون، وإن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه، ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناهاش الكلام ده قبل كده، وكل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه، لكن إزاي أنا واحدة ست هانم انزل علي ركبي ومنها علي الأرض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش، وأنا كأنثى بأقول لا».

وتابعت رضوى الشربيني: «ياريت يا بنات متعملوش كده أبدًا، لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي، وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده».

زوجة حسن شاكوش ترد على انتقادات سجودها في حفل زفافها

وردت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، على انتقادات سجودها في حفل زفافها، مؤكدة أنها عاهدت الله السجود حال زواجها من حسن شاكوش: «محدش هيضحك على ربنا، وده كان عهد لأن حسن حاجة كبيرة أوي».

متابعة: «شايفينه مطرب، أنا بشوفه كاريزما وعسول وأشيك واحد في المنطقة، كنا جيران زمان وأنا عزلت وبقالنا 10 سنين مشوفناش بعض، ودلوقتي طلب يتجوزني».