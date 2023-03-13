الامارات | 15 محطة ملهمة في مسيرة «دبي للثقافة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقائمة إنجازات ملهمة تجسّد رحلة الإبداع.. أكملت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) 15 عاماً على تأسيسها، مؤكدة استمرارها في دعم الحراك الثقافي الواسع الذي تشهده دبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً ثقافياً عالمياً.

وتحفل مسيرة «دبي للثقافة» بمحطات مضيئة تعكس ثراء المشهد الإبداعي في الإمارة، وتنوّعها وانفتاحها وقوتها الناعمة، وتبرز جهود الهيئة والتزاماتها بدعم القطاع وبنيته التحتية، وخلق بيئة محفزة للصناعات الثقافية والإبداعية ورعاية المواهب، بدعم وتوجيهات سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، التي تعكس نظرة دبي المتفرّدة وريادتها العالمية.

ولاتزال أجندة «دبي للثقافة» مليئة بالمبادرات المبتكرة التي سترى النور قريباً، وتأتي استثماراً لأهمية القطاع الثقافي بوصفه قوة اقتصادية واجتماعية وإبداعية ملهمة، وهو ما يُعدّ نتاجاً لوضوح رؤية القيادة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي العالمي، ووجهة أولى للمبدعين، والمدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة في العالم.

وتالياً أبرز 15 محطة في صفحات «دبي للثقافة»، التي تحرص على إحياء وصون الإرث التاريخي لدبي، وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي وفقاً لاستراتيجيتها 2020-2025.

■ أجندة «الهيئة» لاتزال حافلة بالمبادرات المبتكرة، التي سترى النور قريباً، لتكون دبي وجهة أولى للمبدعين، وملتقى لمواهب العالم.



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