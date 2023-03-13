الامارات | ناشرات رائدات في جناح «ببلش هير» بمعرض بولونيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مبادرة «ببلش هير»، التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف إزالة الحواجز والتحديات المهنية التي تعترض النساء في قطاع النشر، في تحقيق نقلة نوعيّة تمثلت في توسيع قاعدة مؤيديها من النساء، وجمع بيانات جديدة حول واقع صناعة النشر، خلال مشاركتها لأول مرة في جناح خاص بمعرض بولونيا لكتاب الأطفال، الذي يُعدّ واحداً من أهم معارض الكتب الدولية.

وشهد جناح «ببلش هير» إقبالاً لافتاً من الناشرات على مدى مدة المعرض، الذي استمر أربعة أيام ليتحول إلى مركز للنقاشات حول التنوّع. وشملت الفعاليات لقاءات تعارفية واجتماعات عمل ومناقشات عامة حول مجموعة من القضايا المُلّحة، بدايةً من تغيير الوضع الراهن في مجال نشر كتب الأطفال، إلى مساعدة النساء لبعضهن بعضاً في صناعة النشر.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، مؤسِسة «ببلش هير» والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، في حلقة نقاشية أمام الحضور من المهنيين والناشرين الدوليين أنه «على الرغم من التقدّم المتواضع، فإن الشمول الحقيقي والدائم في قطاع النشر لن يكون سهلاً»، مضيفة: «مازال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الشمول والتنوّع في صناعة النشر والأدب، خصوصاً في ظل ما نواجهه من تحديات مستمرة، بسبب هيمنة بعض العقليات والممارسات التي عفا عليها الزمن، ولهذا لايزال يتعيّن علينا الدفاع عن القضية والنضال، من أجل تحقيق هذا التوازن في صناعة النشر، ومنح المزيد من الناشرات الفرصة للقيادة وإحداث تغيير ملموس».

ونظمت «ببلش هير»، بالشراكة مع دار النشر الكندية «كيدز كان برس»، حفل إفطار للتواصل والتعارف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من الشهر الجاري، بحضور العشرات من الرائدات في مجال النشر. وقالت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها الافتتاحية خلال حفل الإفطار: «لا ينبغي أن يكون يوم المرأة العالمي مجرد يوم عادي، بل يجب أن يكون كل يوم فرصة لدعم تجارب ونجاحات القيادة النسائية والاحتفاء بها، ومجتمع النشر له دور كبير في جعل كل يوم مهماً للنساء، وفي جعل كل قصة من قصصهن مسموعة ومفهومة وذات قيمة».

واحتفالاً بإنجازات المرأة، شارك جناح «ببلش هير» في عرض 115 كتاباً دولياً برعاية «أكاديميا دروسيلماير»، و«تعاونية جيانينو ستوباني».

بدور القاسمي:

«قطاع النشر يواجه تحديات مستمرة، بسبب هيمنة بعض العقليات والممارسات التي عفا عليها الزمن».

متحدثون

استضاف جناح «ببلش هير» في معرض بولونيا عدداً من المتحدثين البارزين، من بينهم مديرة معرض بولونيا لكتب الأطفال، إيلينا بازولي، والرئيس التنفيذي لشركة «بونير بوكس» بالمملكة المتحدة، بيرميندر مان، وكاريني بانسا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ونائبتها فانتسا جوبافا، ورئيسة دار «كيدز كان برس» الرائدة بنشر كتب الأطفال في كندا، ليزا ليونز جونستون، ومالكة مجموعة «أوريهام»، إيما هاوس.