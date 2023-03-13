الامارات | ضيوف حفل فيينا يتألقون بأبهى إطلالة في الحبتور سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت دبي، الخميس الماضي، النسخة الأولى من حفل فيينا الأوبرالي الكلاسيكي الأسطوري الفاخر، في فندق هيلتون بالحبتور سيتي، وسط حضور أكثر من 600 ضيف في أبهى حللهم.

جمع الحفل، الذي ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، أصالة الضيافة في المنطقة جنباً إلى جنب مع الثقافة الأوروبيّة، إذ ضم برنامجه حفل افتتاح لنحو 20 ثنائياً لعروض الرقص المزدوج التي صمّمت بعناية لهذه الفعاليّة، تحت إشراف نخبة من أشهر مصممي الرقصات، علاوة على العديد من المفاجآت وبينها رقصة «ميدنايت كوادريل» النمساوية التقليديّة التي استمتع الضيوف بها.

وتعود أصول حفلات فيينا الأسطوريّة - التي تمزج أفضل ما في الثقافة الأوروبيّة مع مآدب المأكولات الفاخرة وأجواء الترفيه الراقية - إلى عام 1814، أي الحقبة التي باشرت فيها الطبقات الاجتماعيّة الملكيّة والأرستقراطيّة في أوروبا البحث عن تأمين أجواء ترفيهيّة بعد أن أنهكتها الحروب النابليونيّة، حيث أخذت الفعاليات الثقافيّة بالازدهار شيئاً فشيئاً، حتى وصلت إلى ذروتها عبر هذه الفعالية.

وتعد الفعالية، التابعة لمؤسسة دار أوبرا فيينا، أكثر من مجرّد حدث اجتماعي، إذ أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسميّاً كجزء من التراث الحي المتمثل في الممارسات والتمثيلات والتعبيرات والمعارف والمهارات التي تتناقلها المجتمعات من جيل لآخر.

وشارك في برنامج الفعالية عدد من أفضل فناني الأداء من دار أوبرا فيينا، وهي شركة عمومية للأوبرا والباليه، والأوركسترا السيمفونيّة، التابعة للقوات المسلحة النمساويّة، وأوركسترا «إل بي سوينغ» من لندن، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين النمساويين والعالميين.