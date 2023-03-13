الامارات | «الحرب العالمیة الثالثة» يواصل حصد الجوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الجولة الـ13 من مهرجان لوكسمبورغ السینمائي الدولي، فعالیاتها بعد تقدیم جائزتین للفیلم السینمائي الإيراني «الحرب العالمیة الثالثة»، وهو من إخراج هومن سیدي.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الايرانية «إسنا»، أمس، بأن الفیلم حصل من مهرجان لوكسمبورغ السینمائي على جائزتين، وهما: جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، وجائزة لجنة التحكیم للشباب في المهرجان، ليرتفع عدد الجوائز الدولية التي حصدها إلى 11 جائزة.

وترأس المخرج أصغر فرهادي، لجنة التحكیم في قسم المسابقة الرئیسة لمهرجان لوكسمبورغ السینمائي، الذي نظمت نسخته الـ13 خلال الفترة من الثاني وحتى الـ12 من مارس الجاري.

ومثّل الفیلم السينما الإيرانية كأفضل فيلم دولي للأوسكار لعام 2023، وبعد مشاركته الناجحة في مهرجان فينيسيا السينمائي وحصوله على جائزتين عن أفضل فيلم وأفضل ممثل، وحصد أخيراً ثلاث جوائز رئیسة في مهرجان بلغراد السینمائي الدولي.

كما سجل حضوراً ناجحاً في النسخة الـ35 من مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، والنسخة الثامنة من مهرجان العالم الآسیوي السینمائي في لوس أنجلوس، ومهرجان ستوكهولم السينمائي في السويد، وأُدرج ضمن قائمة أفلام بالم سبرينجز لعام 2023.

وشارك في الفیلم عدد من الممثلين، من بینهم محسن تنابنده، وندا جبریلی، ومهسا حجازي، ونوید نصرتي، ولطف الله سیفي، وحاتم مشمولي.