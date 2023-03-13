الامارات | خطر الاكتئاب يرتفع بعد الإصابة بالسكتة الدماغية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت مؤسسة الدماغ الألمانية من أن خطر الإصابة بالاكتئاب يرتفع بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، نتيجة للشعور بالعجز عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بسبب القيود الجسدية والعقلية المترتبة على السكتة الدماغية.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض الاكتئاب تتمثل في الحزن العميق وفقدان الدوافع والاهتمامات واضطرابات النوم وتدني الإحساس بقيمة الذات والعصبية وسرعة الاستثارة والغضب والعدوانية وفقدان الأمل والنظرة التشاؤمية للمستقبل والتفكير في الانتحار.

ويتعين على أقارب المصابين استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة الأعراض، للخضوع للعلاج الذي يشمل العلاج الدوائي، مثل مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي.