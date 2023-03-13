الامارات | أعراض الصداع العنقودي.. يضرب جانباً واحداً من الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للألم بأن الصداع العنقودي (Cluster Headache) هو صداع شديد للغاية يحدث على جانب واحد من الرأس، موضحة أن مصطلح عنقودي يرجع إلى أنه هذا النوع من الصداع يحدث بشكل متكرر في مرحلة ما.

وأضافت الجمعية أن أسباب الصداع العنقودي غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى العوامل الوراثية، أو الإيقاعات البيولوجية غير السليمة (اضطرابات الساعة البيولوجية)، مشيرة إلى أن العوامل المحفزة تشمل: التدخين والكحوليات وأضواء الوميض وبعض الأطعمة والارتفاعات العالية والأدوية الموسعة للأوعية.

ويحدث الصداع العنقودي في صورة هجمات تمتد من 15 إلى 180 دقيقة. وإلى جانب الصداع أحادي الجانب الشديد للغاية تشمل الأعراض أيضاً: احمرار العين وزيادة إفراز الدموع وتورم وتدلي الجفون وسيلان الأنف والتعرق في منطقة الجبهة أو الوجه بأكمله.

ويمكن علاج الصداع العنقودي من خلال أدوية «التريبتان» واستنشاق الأكسجين، علاوة على الراحة التامة والابتعاد عن المحفزات والمثيرات.

وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة، مثل تحفيز العصب القذالي أو تحفيز منطقة معينة من الدماغ (الوطاء).

■ علاج الصداع العنقودي من خلال أدوية «التريبتان» واستنشاق الأكسجين، والراحة التامة والابتعاد عن المحفزات والمثيرات.