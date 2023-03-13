الامارات | صُنّاع العود في ضيافة مهرجان بالرياض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت العاصمة السعودية الرياض معرضاً لصُنّاع آلة العود الموسيقية بعنوان مهرجان العود، لتتيح بذلك ساحة للشغوفين بالموسيقى الشرقية التقليدية في إطار موسم الرياض.

ويهدف المهرجان، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام، إلى الحفاظ على تاريخ الآلة الموسيقية القديمة وتقديمه للزوار من دول مختلفة.

وتضمن المعرض 13 جناحاً تعرض أنواعاً مختلفة من العود، تقدر قيمة بعضها بأكثر من 2500 دولار.

وغلب الحماس على زوار المهرجان من مصر وسورية والعراق، كما كان السعوديون سعداء أيضاً لأن بلادهم تقلص القيود بما يسمح بتنظيم مثل هذه المعارض.

وفي عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية الهيئة العامة للترفيه في إطار رؤية 2030 لرعاية الحفلات الموسيقية وتوفير خيارات ترفيهية للسعوديين الذين اعتادوا السفر إلى الخارج لمشاهدة مثل هذه العروض.

وشهد موسم الرياض عروضاً عدة بمناسبة يوم العلم الذي احتفت به السعودية أول من أمس، وقدمت ضمن الاحتفالات عروض للعود في منطقة البوليفارد بالعاصمة الرياض، قدمتها مواهب سعودية من الجنسين، وحظيت بإقبال لافت.