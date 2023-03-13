الامارات | اليابان: واكاتا كويتشي صاحب الرقم القياسي لأطول فترة بقاء في الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن رائد الفضاء الياباني، واكاتا كويتشي، الذي عاد إلى الأرض أمس من محطة الفضاء الدولية، يعد الآن صاحب الرقم القياسي الياباني لأطول فترة بقاء في الفضاء وفي محطة الفضاء الدولية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن كويتشي، الذي عاد إلى الأرض مع ثلاثة من أفراد طاقمه، أمضى 157 يوماً وبضع ساعات في الفضاء في هذه المرة. وهبطت الكبسولة الفضائية الخاصة برواد الفضاء الأربعة قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأميركية. وظل واكاتا في محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر الماضي. وخاض خلال فترة إقامته هناك، والتي استمرت خمسة أشهر، أول عملية للسير في الفضاء، وأجرى تجارب مختلفة من شأنها أن تكون مفيدة في استكشافات القمر والمريخ في المستقبل.