دعاء لأمي في عيد الأم.. اللهمَّ لا تريني بها ضعفا يبكيني

القاهرة - سمر حسين - ماما

يبحث الأبناء عن صيغة «دعاء لأمي في عيد الأم»، خلال الأيام الحالية، إذ يأتي موعد عيد الأم 2023، قبل قدوم شهر رمضان المبارك بساعات، ما يدفع الكثير للبحث عن أشهر صيغ الدعاء، لتقديمها هدية لأمهاتهم في هذه الأيام المباركة.

دعاء لأمي في عيد الأم

ويرصد «هُن» في السطور التالية، صيغة دعاء لأمي في عيد الأم، لترديدها للأم خلال الاحتفال بعيدها.

- اللهم ارزق أمي، عيشًا هنيًا ورزقًا وفيرًا، وعملًا باراً، واغفر لها، اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك، وأمانك، وإحسانك، اللهم إنّا نعوذ بك أن تردها إلى أرذل العمر، اللهم أعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا.

- اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعف عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.

- اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

دعاء لأمي في عيد الأم

- اللهم ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا مفرج الكرب يا مُجيب دعوة المضطرين.

- اللهم أسألك أن تسعد أمي في أبسط تفاصيل حياتها وقرب لها الخير وأبعد عنها كل ضيق تشعر به.

- اللهم أسعد قلب أمي وفرج همها ويسر أمورها واجعل حياتها سعادة، اللهم احفظ أمي بعينك التي لا تنام.

- ربي لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني

- ربي لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين.

- اللهم ما أحببت من خلقك بشرًا كما أحببت أمي فيا رب إني استودعتك قلبًا لا اقوى العيش بدونه فاللهم احفظ لي أمي أينما وطئت اقدامها.

- أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها، ومن كل ألم يسكن جسدها.

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.

- اللهم ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها، واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

- وأفضل دعاء الجمعة لأمي، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا بر والدينا، واجعلهم راضين عنا إلى الأبد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك.

- اللهم ألبس أمي ثوب العافية، ولا تريني فيها بأسًا يبكيني، وخذ بيدها، وارحمها برحمتك الواسعة، فأنت رجاؤها وثقتها.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها.