البلوجر سارة محمد تفقد بصرها.. معلومات عن فتاة أثارت تعاطف المشاهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البلوجر سارة محمد تفقد بصرها.. بهذه الكلمات تصدرت صانعة المحتوى، سارة محمد عناوين الأخبار ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما خضعت لعملية جراحية على أمل استعادة بصرها، إلا أن شاء القدر بفقدانه تمامًا، بحسب ما أعلنه الحساب الخاص بها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

البلوجر ساره محمد تفقد بصرها

وخلال الساعات الماضية، أعلن الحساب الرسمي للبلوجر سارة محمد فقدانها البصر تماما، آخر أمل كانت تمسكت به، عقب الحادث الأليم التي تعرضت له خلال الأسابيع القليلة الماضية، مدونًا: «سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به، للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه»

البلوجر سارة محمد تفقد بصرها.. تفاصيل القصة المأساوية

وتعود بداية قصة البلوجر سارة محمد ليوم 9 فبراير الماضي، إذ تعرضت لضرب النار من قٍبل مجهولين حاولوا إيقافها بالقوة، ليصيبوها بشظايا في الرأس وصلت لإصابتها بالعمى نتيجة تعرض المخ للشظايا، وتعرضها لنزيف وتجمع دموي وتلف في أنسجة العين.

وتمكن رجال الشرطة من القبض على 4 متهمين، وبعد تحقيقات موسعة معهم استمرت لأكثر من 3 ساعات، وجهت النيابة العامة لهم تهمة السرقة بالإكراه، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

البلوجر ساره محمد تفقد بصرها.. معلومات عن الفتاة التي أثارت تعاطف المشاهير

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أبرز معلومات عن البلوجر سارة محمد.

- واحدة من أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها أكثر من 500 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تقطن بمحافظة الإسكندرية.

- في العشرينات من العمر.

- تقدم محتوى خاص بالفتيات في مجال الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل.

- التحقت بمعهد حاسبات، بعدما درست الثانوي الفني.

- تعرضت لحادث مأساوي في 9 فبراير الماضي.

- تعاطف معها العديد من المشاهير، وعلى رأسهم الفنان تامر حسني، إذ تحدث إليها بعبارات الدعم هاتفيا، قائلا لها «إن شاء الله هتشوفي أعظم كرم في الدنيا، مصر كلها والوطن كلو بيتطمنوا عليكي، أكيد دي هتبقي خطوة اتحمليها لازم تقوي فيها علاقتك بربنا، متفكريش في أي حاجة تضايقك وتحبطك وقولي يارب»، لترد عليه أنها راضية بقضاء الله لكنها لا تستطيع تحمل الألم، ليصبرها هو بكلامه بأنه امتحان صعب لكنها لابد أن تتمسك بإيمانها بالله.