ماذا كانت ترتدي النساء في العصر الفرعوني؟.. «ملابس فضفاضة ومحتشمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الانغماس في صور سيدات مصر القديمة على المتاحف والمعابد، دومًا ما يطرح العديد من التساؤلات، حول دورهن في بناء الحضارة، ومساهمتهن في بناء المجتمع، وما يتعلق بملابسهن ومظهرهن اللافت دومًا للأنظار، فكانت مصر القديمة مجتمعًا محافظًا للغاية في تصوير النساء، وكانت المرأة ذات أهمية كبرى في المجتمع المصري القديم، هذه هي مصر القديمة التي رسخت لشعوب العالم الضمير والأخلاق والقيم وكل شيء جميل وصادق وطيب، ولم تهمل الفن والأزياء وغيرها.

ماذا كانت ترتدي النساء في العصر الفرعوني؟

ماذا كانت ترتدي النساء في العصر الفرعوني؟.. سؤال قد يدور في أذهان العديد خاصة وإن المرأة رُسمت وكأنها ترتدي الملابس الصيفية المتحررة فقط، الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات حول ملابس الملكات والنبلاء، وكيف اختلفت عن ملابس العامة والعاملات والخادمات أيضًا.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الأزياء في مصر القديمة كانت شيئًا في غاية الأهمية، إذ كانت ملكات مصر القديمة ترتدي ثوبين، واحدًا فوق الآخر، وكن يرتدين في الجزء الأسفل ثوبًا فضفاضًا طويلاً أو شفافًا: «على سبيل المثال كانت الملكة نفرتاري ترتدي ملابس بيضاء طويلة، وكان هناك حزام حول زيها، وكان من فوق ذلك رداء ذو حمالتين أو ذو كمين طويلين أو قصيرين، وأحيانًا كن يلبس فوق الرداء روبًا له كُم طويل ومفتوح».

ماذا كانت ترتدي سيدات المجتمع؟

وحول ملابس سيدات المجتمع، أكد «عبدالبصير» خلال حديثه لـ «هُن» إن ملابس سيدات المجتمع كن يتشبهن بالملكات ويرتدين ملابس ذات «حملات» وأشياء تشبه الخرز، وملابس تصنع من دوائر صغيرة، وأحيانًا أخرى من السلك، خاصة إن المصريين كانوا يصنعون ملابسهم بشكل متقدم جدًا، فصنعوا عقدًا أعلى الكتف يربطون بها زي النساء، وفي نفس الوقت كانت السيدة ترتدي شالاً فوقه، وكان من الممكن أن يكون الشال طويلاً، يغطي الجسم أو يغطي الكتف.

ماذا كانت ترتدي سيدات الطبقة العامة؟

وحول الطبقة العامة، فكانت ترتدي ملابس عادية حتى تؤدي مهامها، وكانت طبقة الخادمات في الحفلات والولائم ترتدي ملابس شفافة، وكان رقصهن يتم في مجتمع نسائي للترفيه عن النساء فقط.

هل كانت ملابس المصريين القدماء محتشمة؟

تداخل كبير بين الصورة التي أظهرتها بعض الصور المحفورة بالمعابد وبين زي السيدات في مصر القديمة الفعلي، إذ أكد الخبير الآثري، إن ملابس المصريين القدماء محتشمة على عكس تماثيل الفترة الرومانية التي تظهر النساء بملابس مكشوفة.

وتابع: نساء الطبقة العليا والنبيلات، كن يلبس زيًا طويلاً وقورًا محتشمًا، وكانت ملابسهن ذات أكمام قصيرة أو طويلة، أو كانت ذات حملات في بعض الأحيان، غير أنها لم تكن عارية الكتفين أو كت، كما حاول البعض تصوير ملكات أو نساء مصر القديمة أو البطلمية على هذا النحو المخالف لحقيقة المجتمع المصري القديم ولقواعد ومناظر الفن المصري القديم.

واستطرد «عبدالبصير» كانت ملابس الملكات المصريات تمتاز بالطول والجمال والوقار وروعة الأقمشة وبراعة التصميم ودقة الزخرفة، وكانت ملابسهن تتصف بتعدد طبقات الزي، إن كان الزي شفافًا، على العكس من ذلك نجد في بعض الأحيان والمناظر أن زي الخادمات والطبقات المتواضعة كانت عبارة عن ملابس تميل للتحرر، وكانت شفافة، وأحيانًا قصيرة.

وحول الخامات التي كانت تصنع منها الملابس، أكد الدكتور حسين عبدالبصير، إن أغلب ملابس المصريين القدماء تُصنع من الكتان الذي كان يعتبر الأفضل في مصر القديمة، ولم تكن هناك أنواع أخرى منتشرة مثل القطن الذي دخل في عهد محمد علي، أو الحرير، أما الصوف فاعتبره القدماء المصريون ليس طاهرًا، كما استخدموا الكتان في لفائف التحنيط الخاصة بالمتوفى.