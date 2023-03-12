الامارات | مصر..دعوى خلع بسبب «أصوات لاتحتمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، بعد 3 سنوات من الزواج لاستحالة قدرتها على احتمال اصوات شخيره.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامية نهى الجندي، إن سيدة أعمال طلبت الخلع من زوجها بعد 3 سنوات من الزواج لأنه يشخر أثناء نومه.

وكشفت المحامية، تأكيد الزوجة أن زواجها مستقر، وحين قبلت بالزوج «كان عريسا مناسبا وتم الزفاف بعد فترة من خطبة قصيرة»، لتكن المفاجأة بأن هذا الزوح المثالي لديه اصوات شخصر يصعب وصفها، تسببت لها بالكثير من الضيق والوضع الذي يصعب احتماله او التأقلم معه، حتى أن النوم بات شبه متسحيل، وبعد مرور 3 سنوات على زواجهما قررت اتخاذ القرار، خاصة ان الزوج يرفض تلقي العلاج مؤكدا أنه شخص طبيعي.

وأكدت الزوجة في دعوى الخلع أن «الشخير» ليس السبب الوحيد لخلع زوجها، مشيرة إلى أنه شخص بخيل للغاية،بحسب موقع «الأسبوع» المصري.