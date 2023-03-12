زفة عقد قران الأميرة إيمان في الأردن.. طبول وأغاني تراثية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، شهد الشعب الأردني، عقد قران الأميرة إيمان في الأردن، إذ أقيم الحفل بالقصر الملكي وسط حضور عائلتي العروس والعريس ذو الأصول اليونانية جميل إلكسندر ترميوتس، مع حكام وأمراء وممثلي الدول.

وبثت قناة «المملكة»، عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

زفة عقد قران الأميرة إيمان في الأردن

وحافظ حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة ملك الأردن، على أدق تفاصيل التراث الاردني، إذ بدأ الحفل بزفة كبيرة لفرقة معان، ليمر العروسان بين أفراد الفرقة، التي قامت بالتصفيق والدق على الطبول، وترديد الأغاني التراثية الأردنية.

بث مباشر..عقد قران الأميرة إيمان في الأردن

ونشر الحساب الرسمي لـ الديوان الملكي الهاشمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بث مباشر لمراسم عقد قران الأميرة إيمان في الأردن ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، على الشاب جميل ألكساندر

عقد قران الأميرة إيمان في الأردن

وأطلت الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا بفستان زفاف أبيض محتشم وبسيط للغاية، صُنع من الحرير بأكمام شفافة، منفوش قليلًا مع طرحة زفاف تقليدية وطويلة، كما اعتمد ابنة ملك الأردن على تسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ أظهر ملامحها.