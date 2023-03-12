ابنة ملك الأردن والملكة رانيا تلفت الأنظار ببساطتها.. لحظة ارتداء خواتم الزواج «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من كونه حفلا ملكيا، فأن الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن الأمير عبدالله، والملكة رانيا، أبهرت الحاضرين ببساطتها ورقتها خلال مراسم حفل الزفاف، إذ ظهرت بمظهر غير متكلف بسيط للغاية.

ابنة ملك الأردن والملكة رانيا تلفت الأنظار ببساطتها

وسارت الأميرة إيمان على نحو الملكات، في اختيار الإطلالات البسيطة والغير متكلفة، إذ أطلت بفستان زفاف أبيض محتشما وبسيطا للغاية، صُنع من الحرير بأكمام شفافة، منفوش قليلًا مع طرحة زفاف تقليدية وطويلة.

واعتمد ابنة ملك الأردن والملكة رانيا على تسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ أظهر ملامحها.

بينما تألق العريس، الشاب ذو الأصول اليونانية جميل سكندر، على بدلة كلاسيكية مميزة، وبسيطة، مع رابطة عنق رقيقة.

لحظة ارتداء خواتم الزواج

ونشرت وسائل الإعلام الأردنية تفاصيل حفل الزفاف الملكي، وخاصة لحظة ارتداء خواتم الزفاف أمام الحضور، وسط الموسيقى التي دوت بمكان الاحتفال، والحضور من أفراد العائلتين وحكام وممثلي الدول.

لترتدي الأميرة إيمان خاتم الزفاف قبل أن تترك مقعدها لإلقاء السلام على الحضور رفقة زوجها.

حفل زفاف الأميرة إيمان

ويحتفل الشعب الأردني اليوم، بحفل زفاف الأميرة إيمان بن عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، إذ قامت القنوات الأردنية بنقله مباشرةً في تمام الـ6 مساءً، وشاركت الملكة رانيا الأربعاء الماضي متابعيها مراسم حفل حناء الأميرة إيمان، الذي طلت فيه بفستان أبيض، صممته إحدى المصممات الأردنيات على التراث الأردني، وشاركت فيه الملكة بوضع لمساتها الخاصة، إذ أضافت إليه حزام وسط أبيض ارتدته في حفل زفافها.