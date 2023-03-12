أبرز إطلالات المونوكروم المفضلة من نساء العائلة الملكية

ارتداء لونٍ واحد من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ليس أمراً مرغوباً في كل الأحيان، إذ أن اللون الواحد يعطي مظهراً غير جذاباً، ولا يُبرز جماليات من يرتديه، ولكن نساء العائلة الملكية اخترنَّ أزياء ذات لونٍ واحد وكنَّ رائعات، وهنا نرصد لكِ بعضها.

الأميرة ديانا باللونين الأصفر والذهبي في نزهة مع عائلتها في مايوركا عام 1987

أثناء هذه الرحلة أطلت الأميرة الراحلة ببدلةٍ صفراء مصنوعة من مادة خفيفة تشبه الكتان مما جعلها شفافة قليلاً، وبدلاً من اختيار إكسسوارات متناسقة تماماً، ارتدت زوجاً من الأقراط الذهبية وحزاماً ذهبياً وحذاء مسطّحاً ذهبياً أضاف بعض اللمعان إلى الإطلالة.

الأميرة ديانا ببدلة تنورة خضراء زاهية

في عام 1992، نزلت ديانا من طائرة في فرنسا، وهي ترتدي اللون الأخضر المنعش، حيث حملت كلاتش أخضر وحذاء الكعب المدبب باللون الأخضر أيضاً، وتم تزيين الزي بأزرار ذهبية على سترتها وأقراط من اللؤلؤ.

ميغان ماركل في حفل الذكرى المئوية ليوم الهدنة في عام 2018

في هذا الحدث اختارت ماركل فستاناً باللون البحري مزدوج الصدر، نسقته مع حقيبة كلاتش وحذاء الكعب المدبب، كما جاءت قبعتها أيضاً مطابقةً لمظهرها.

ميغان ماركل بالأحمر في مهرجان مونتباتن الموسيقي لعام 2020

كان هذا الزي من أفضل ما ارتدته دوقة ساسكس، حيث اختارت فستاناً بكابٍ يتدلى حتى كاحليها، بالكاد يكشف عن الحذاء الأحمر الذي ارتدته مع المظهر، كما أنها حملت حقيبة يد حمراء من مادة تشبه الساتان وارتدت أقراط ثريا مطرزة بالخرز.

كاميلا في حفل استقبال عام 2022

كانت ما تزال دوقة كورنوال آنذاك، واختارت أن تطل بقفطانٍ أخضر بالكامل أمام السجادة الحمراء، نسقته مع بنطالٍ له ملمس مخملي يمنحها بعض الحركة، وارتدت حلي الزمرد والألماس.

ليتيزيا باللون الفوشيا في حدث لجمع التبرعات في مايو 2022

لم تخف ليتيزيا خائفة من ارتداء اللون الواحد في ذلك الحدث، إذ اختارت فستان ميدي بأكمام طويلة مع فتحات عند الخصر. أضافت حقيبة متطابقة مع حذاء بكعب مدبب في مظهر كان رائجاً تماماً لعام 2022.

كيت ميدلتون بالبيج في زيارة إلى سكاربورو، إنجلترا، في نوفمبر 2022

في هذه الزيارة اختارت الأميرة فستاناً باللون البيج إلى جانب معطفٍ باللون نفسه مع حقيبة صغيرة وحذاءٍ بكعب، مما يجعل المظهر العام يبدو أنيقاً وعصرياً.

في وقت لاحق من ذلك الشهر ارتدت كيت اللون الأرجواني

تم تسليط الضوء على فستانها الأرجواني من خلال تنورة ميدي مطوية، وياقة مسننة، وقبعة مستديرة. اكتملت المجموعة بحقيبة يد صغيرة وحذاءٍ باللون نفسه وبروش ماسي ومجوهرات أنيقة.

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