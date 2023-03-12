مجموعة حقائب Dior لموسم شتاء 2023-2024

الخيال عند مصممة الأزياء الإبداعي لماريا غراتسيا كيوري لا يعرف حدوداً، يُنظر إلى كل مجموعة جديدة على أنها فرصة للتعبير عن ديور وإعادة تخيل اتصميمات فيما يتعلق بالجسم والموضة ككل، في مجموعة خريف 2023-2024، انتهزت المصممة عملية التصميم كفرصة لإعادة النظر في الخمسينات من القرن الماضي واستكشاف تاريخ ديور Dior بشكل أكبر، مستوحاة بشكل كبير من ثلاثة من أكثر نساء دار ديور أناقة، كاثرين ديور، إديث بياف وجولييت جريكو ،تم إعادة النظر في أسس خزانة الملابس النسائية وإعادة التفكير فيها والأهم من ذلك، إعادة إحيائها.

كان الملمس والطباعة موجودين في في حقائب ديور وتحديداً الزخارف الزهرية التي كانت مفضلة لدى السيد ديور في السابق.



حقائب ديور خريف 2023

استكملت الحقائب، بأشكال رشيقة مهذبة واحتلت مركز الصدارة، تم ربط العديد من الحقائب المصنوعة من الجلد الناعم المنقوش بالقرص المضغوط وطبعات السحالي المصقولة والجلد المبطن من قبل عارضات الأزياء بمجموعة من الظلال من الأسود إلى درجات ألوان الجواهر مثل الزمرد الأخضر والأرجواني.

ظهرت حقيبة Dior Book على منصة العرض هذا الموسم جنباً إلى جنب مع أحدث حقيبة الخاصة بالدار، الحقيبة الجديدة 95.22 والتي عُرضت بإصدار أخضر صغير جنباً إلى جنب مع الأشكال المزخرفة من Iconic Lady Dior.

ظهرت حقيبة كلاسيكية مهذبة بألوان الجواهر وتأثير السحلية ومن ناحية أخرى، كان هناك الكثير من التلفيقات الغريبة من خلال حقيبة يدوية من القش الناعم.

كانت المجموعات سوداء بشكل أساسي، مع الأبيض وأحياناً Houndstooth وهو ما ينعكس في حقائب اليد، إلى الحد الذي تم فيه تضمين اللون، فإنه يعكس الألوان في التركيب الفني، النبيذي والأخضر والأزرق.

حقيبة المفاتيح

كانت حقيبة المفاتح هي حقيبة Dior"s Key، التي تم طرحها في ربيع عام 2023.

يبدو أن هذا الشكل شبه المنحرف والمحمول باليد على شكل حقيبة ليدي ديور ويحتوي على نسختين بيد واحدة ومزدوجة اليد.

يأتي الاسم من آلية إغلاق الحقيبة، مثل القفل الجاهز.

جاءت الحقيبة باللون الأسود والأخضر والنبيذي والمزخرف كان هناك الكثير من الخيارات.

حقيبة Tote

عادت حقائب The Book Tote إلى المدرج، كان نمط Cannage المطبوع ذو الحجم الكبير ملفت للنظر

كان هناك نموذج واحد يحمل نسخة من الجلد الأسود.

حقيبة ليدي ديور 95.22

بالإضافة إلى ذلك، قامت ديور بتضمين حقيبة كبيرة أخرى بنمط كاناج، على غرار حقيبة ليدي 95.22 الجديدة ولكن بدون مقابض معدنية.

يبدو أن هذا يحتوي على حزام جلدي.

حقيبة سكوير وبوكسي

كما تم تشكيل عدد من الحقائب المربعة ووالصندوقية بأحجام متنوعة.

تم تصميم مع بعضها بنسختين والبعض الآخر بحزام واحد، لكن جميعها كانت منظمة.

ربما في إشارة إلى ملحقات العمل أو إلى أنشطة التجسس ظهرت حقيبة من نوع حقيبة المستندات بأحجام متعددة وغالباً ما يحمل المحامون اللطفاء إلى المحكمة برفرف صليب فوقها.

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