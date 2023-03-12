مراسم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من البهجة والسعادة يعيشها الشعب الأردني مع بدء مراسم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، أول عروس بالقصر الأردني، على الشاب جميل ألكساندر، ذو الأصول اليونانية، والتي أعُلنت خطبتهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا

ومنذ قليل، أقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، داخل القصر، إذ بدأ الحفل بمراسم عقد القران، بعدما اصطحب ولي العهد الأميرة لزوجها، ليرتدوا فيما بعد خواتم الزواج، حضور ممثلي الدول، وملوك وأميرات الأردن، وأفراد العائلة الهاشمية، وعائلة العريس، مع تعالي التصفيق والزغاريد.

بث مباشر.. شاهد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا

ونشر الحساب الرسمي لـ الديوان الملكي الهاشمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بث مباشر لحفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا وجميل ألكساندر، الذي بدأ بزفة كبيرة لفرقة معان وظهر ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا، وهما يستقبلان الحضور.

فستان أبيض محتشم.. إطلالة الأميرة إيمان

وأطلت الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا بفستان زفاف أبيض محتشما وبسيطا للغاية، صُنع من الحرير بأكمام شفافة، منفوش قليلًا مع طرحة زفاف تقليدية وطويلة، كما اعتمد ابنة ملك الأردن على تسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ أظهر ملامحها.