اللقطات الأولى من حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا.. فستان أبيض محتشم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت قناة المملكة الأردنية، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصرية «تويتر» اللقطات الأولى من حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، على الشاب جميل ألكساندر.

فستان أبيض محتشم.. إطلالة الأميرة إيمان

وسارت ابنة ملك الأردن، الأميرة إيمان في حفل زفافها، على نحو الملكات، إذ ارتدت فستان زفاف أبيض محتشما وبسيطا للغاية، بعدت من خلاله عن التفاصيل الكثيرة، إذ ظهر من الحرير بأكمام شفافة، منفوش قليلًا مع طرحة زفاف تقليدية وطويلة.

واعتمدت الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، على تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج هادئ أظهر ملامحها.

وظهر ولي العهد، وهو يصطحب الأميرة إيمان قبل عقد قرانها على جميل ألكساندر، وذلك في حضور ممثلي الدول، وملوك وأميرات الأردن، وأفراد العائلة الهاشمية، وعائلة العريس.

مراسم عقد قران الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا

ونشرت قناة المملكة مراسم عقد قران الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، وسط حشود العديد من الحضور، والعائلتين.