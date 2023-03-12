الامارات | كيف قضى نجوم هوليوود عشية حفل الأوسكار؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الليلة التي سبقت حفل توزيع جوائز الأوسكار، لم يخلد العديد من نجوم هوليوود للنوم قبل العرض.

وبدلاً من ذلك، كانوا يتجاذبون مساء أمس السبت أطراف الحديث ليلاً في صالة بولو ذات الطوابق في فندق بيفرلي هيلز لحضور عشاء شانيل وتشارلز فينش السنوي، وهي دعوة يصعب الحصول عليها أكثر من صعوبة الحصول على مقعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وكان من بين الحضور الليلة الماضية نيكول كيدمان وكريستين ستيوارت وماريون كوتيار ومايكل بي جوردن وجوناثان ميجورز وتيسا طومسون وكاميلا موروني وأريانا ديبوز وأندرو غارفيلد وتوبي ماغواير.

وخلال العشاء، استمعوا إلى عرض «ذا وايتس لوتس» (اللوتس الأبيض) للنجمة بياتريس غرانو.