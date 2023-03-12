الملكة رانيا تنشر التجهيزات الأولى من حفل زفاف الأميرة إيمان على جميل ألكساندر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ربنا يبارك ويتمم على خير، من تجهيزات حفل زفاف عروستنا إيمان، شكرا لفريق آي ديجريز الأردنية على الترتيبات الحلوة»، بتلك الكلمات شاركت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني متابعيها مقطع فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت التفاصيل كأنها لوحة فنية تعكس رقي الزفاف الملكي، الذي يقام مساء اليوم وتنتظره المملكة الأردنية الهاشمية منذ إعلان الديوان الملكي عن موعد الزفاف في بيان رسمي.

تجهيزات زفاف الأميرة إيمان

وتستعد الملكة رانيا العبدالله اليوم، لحفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان، التي وصفتها بـ«ريحانة الدار»، وعلى الرغم من المشاعر المختلطة بين خوف الأم الطبيعي يوم زفاف ابنتها وسعادتها بأول فرحتها، حرصت الملكة على أن تكون تفاصيل الزفاف أردنية تراثية منذ حفل الحناء وحتى الزفاف، من خلال تصميم فستان الحناء والاحتفال بالطريقة التراثية وحتى اختيار شركة تنظيم حفل الزفاف أردنية الأصل، والتي شكرتهم على التنظيم الرائع وجهدهم في اختيار التصميم.

أما الفيديو القصير الذي شاركت الملكة رانيا لحفل زفاف الأميرة إيمان، أظهر بعض التفاصيل البسيطة منها الورد الأبيض والبخور، ولمساتها في ترتيب وسادة كرسي العروس، حتى زهور الياسمين الأبيض، ثم علقت عليه قائلة «ربنا يبارك ويتمم على خير، من تجهيزات حفل زفاف عروستنا إيمان، شكرا لفريق آي ديجريز الأردنية على الترتيبات الحلوة».

حفل زفاف الأميرة إيمان

وينتظر الشعب الأردني اليوم، حفل زفاف الأميرة إيمان بن عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وستقوم القنوات الأردنية بنقله مباشرةً في تمام الـ6 مساءً، وشاركت الملكة رانيا الأربعاء الماضي متابعيها مراسم حفل حناء الأميرة إيمان، الذي طلت فيه بفستان أبيض، صممته إحدى المصممات الأردنيات على التراث الأردني، وشاركت فيه الملكة بوضع لمساتها الخاصة، إذ أضافت إليه حزام وسط أبيض ارتدته في حفل زفافها.