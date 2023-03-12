قصة البلوجر سارة محمد.. «فقدت بصرها نهائيا بسبب حادث»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت الفتاة الجميلة بالأمس القريب تتمتع بابتسامة مشرقة تُنير وجهها، لكن فجأة فقدت تلك الابتسامة، لتزداد تساؤلات الناس حول قصة البلوجر سارة محمد، وهي شابة في منتصف العشرينات يتداول حكايتها رواد التواصل الاجتماعي بعدما تعرضت لحادث، تسبب في إصابتها بنزيف في المخ، وخرجت من المستشفى بـ70 غرزة في رأسها، كانت تنتظر أن يعود إليها بصرها بعد العملية الأخيرة لكنها فقدته تماما، وفقا للمنشور الذي كُتب على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صباح اليوم.

قصة البلوجر سارة محمد

بعد الحياة الهادئة البعيدة عن الخلافات وكثرة الأقاويل، أصبحت قصة البلوجر سارة محمد حديث رواد التواصل الإجتماعي، حزنا على حالتها الصحية والنفسية التي وصلت إليها بسبب حادث مؤلم، تعرضت إليه على طريق الإسكندرية القاهرة، وهي في طريقها إلى بيتها، الموجود في تلك المنطقة حسب حديثها مع الإعلامية ريهام سعيد.

كانت «سارة» تعمل في وظيفة الموديل والفاشون بلوجر، وقامت بعمل الدعاية والإعلانات لأحد علامات الأزياء الشهيرة، كذلك قامت بالترويج لمجموعة من المناطق للفسح والخروجات في الإسكندرية، ولم تشارك متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، أي معلومات عن حياتها الشخصية، لكنها فقط تتمنى دعوات الناس إليها متمنية أن يعود إليها بصرها.

حزن على البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

خلال الساعات الأولى من اليوم، أعلنت الصفحة الرسمية لـ البلوجر سارة محمد عن فقدان بصرها بشكل نهائي، بعد أيام من تعرضها لحادث رفقة خطيبها، وكُتب على صفحة «سارة» عبر حسابها بموقع «انستجرام»، «سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به، للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه»، وهو ما جعل قصة البلوجر سارة محمد تلاقي تعاطفا من جميع متابعيها.

أما صديقها البلوجر عمر سنايبر، كتب هو الآخر عبر ستوري صفحته الرسمية على«فيسبوك»،«لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ربنا يصبرك يا سارة يا رب، اللهم لا اعتراض، سارة فقدت بصرها تمامًا، كل المعلومات اللي عرفتها أن الدكتور لما فتح يبص لقى العين من جوة متبهدلة خالص والشبكية شبه سايحة، طب في أي أمل يا دكتور حتي لو هتسافر قالي لا»