معاناة بريطانية أصيبت بتعفن الدم وبتر أطرافها.. «كانت فاكراه دور برد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بينما كانت السيدة لبريطانية جوليانا برانسدن، 44 عاما تعتقد أنها تعاني من مجرد أنفلونزا موسمية، انتهت بها الأعراض إلى بتر قدميها، بعدما اكتشفت أنها تعاني من أخطر من ذلك هو تعفن الدم أو الانتان، وهو حالة مرضية تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى، وهو ما جعل جوليانا تعاني من الألم وبقائها في العناية المركزة لمدة 66 يوماً قبل بتر قدميها، وفقاً لصحيفة «the sun» البريطانية.

بتر أقدام سيدة بسبب تعفن الدم

تحولت الحياة الطبيعية التي كانت تعيشها المُعلمة جوليانا برانسدن لواقع مؤلم ، فقدت أطرافها ومعرضة لفقدان اطرافها، في بداية الأمر تعرضت لأزمة صحية مفاجئة بدأت باعتقادها أنها مجرد إنفلونزا لذلك تهاونت في الأمر ، ثم بعد التطور في الأعراض والمرض اكتشفت أن تعاني من مرضا خطيرا، وفي حديث لصحيفة «ذا صن»، قالت شقيقتها إن «جوليانا» كانت تتمتع بصحة جيدة إلا أنها انهارت فجأة عند إسعافها وتوقف قلبها خلال نصف ساعة مرتين، ثم أخبر الأطباء العائلة أنها تعرضت لصدمة إنتانية أو تعفن الدم، وستبقى على جهاز التنفس الاصطناعي بوحدة العناية المركزة 66 يوما.

لم تستلم «جوليانا» وظلت تكافح تلك الصدمة الإنتانية أو التعفن في الدم، الذي تسبب لها في فشل الأعضاء، لكن الأطباء اكتشفوا أيضا حالة سيئة من الالتهاب الرئوي والإنفلونزا والبكتيريا العقدية الغازية، وبعد استيقاظها من الغيبوبة، اضطر الأطباء إلى بتر ساقي جوليانا وستفقد للأسف معظم أصابعها أيضا.

أسباب الإصابة بتعفن الدم وأعراضه

وبحسب موقع «مايو كلينك» الطبي، فإن تعفن الدم له أكثر من مصطلح، منها تسمم الدم أو الإنتان، وهو حالة تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى، وعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى الجسم، فإنها تتسبب في عدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية.

وأوضح الموقع الطبي أنه عندما تتطور حالة الإنتان يصاب المريض بصدمة إنتانية، وينتج عنها انخفاضا كبيرا في ضغط الدم، يمكن أن يسبب مشاكل شديدة في أعضاء الجسم، وقد يؤدي إلى الوفاة، أما أعراضه أو تشخيصه يجب أن يكون المريض مصاب بعدوى محتملة أو مؤكدة، وأن تظهر كل المؤشرات المرضية التالية:

- تغيُر في الحالة العقلية.

- يسجل الضغط الانقباضي، الرقم الأول في قراءة ضغط الدم، 100 مم زئبقي أو أقل.

- يسجل معدل التنفس 22 نفسًا في الدقيقة أو أكثر.

علامات وأعراض الصدمة الإنتانية:

- الحاجة إلى تناول أدوية لإبقاء ضغط الدم الانقباضي أكبر من أو يساوي 65 ملم زئبقيًا.

- ارتفاع مستويات حمض اللاكتيك في الدم.

- زيادة حمض اللاكتيك بشكل كبير في الدم تجعل الخلايا لا تستخدم الأكسجين بشكل طبيعي.