السعرات الحرارية في الياميش والحلوى الرمضانية.. «احسب قبل ما تاكل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

هلّت روائح شهر رمضان الكريم، وبدأت الشوارع والمحال تتزين لاستقباله؛ إذ تسابقت المتاجر في عرض جميع المستلزمات التي تقبل الأسر المصرية على شرائها استعدادًا للشهر الكريم من مكسرات وياميش، وخلافه من المأكولات والمشروبات الرمضانية، التي يحرص على تناولها الكثيرون طيلة 30 يومًا، دون علم البعض بعدد السعرات الحرارية الموجودة بها.

وأحيانًا ما يحرص البعض على معرفة السعرات الحرارية، التي تتضمنها المكسرات والحلويات في ظل عزومات شهر رمضان، الذاخرة بكميات هائلة من هذه الحلويات التي تتمثل في «القطايف والكنافة والجلاش والبسبوسة»، وهو ما كشفه المعهد القومي للتغذية في ياميش رمضان لكل 100 جرام، طبقًا لجداول تحليل الأطعمة للمعهد القومي للتغذية على هذا النحو.

السعرات الحرارية في ياميش رمضان

- 100 جرام من اللوز تحتوي على 640 سعرا حراريا.

- 100 جرام من البندق تحتوي على 633 سعرا حراريا.

- 100 جرام من الفسق تحتوي على 631 سعرا حراريا.

- 100 جرام من الجوز تحتوي على 695 سعرا حراريا.

- 100 جرام من الكاجو تحتوي على 553 سعرا حراريا.

- 100 جرام من الصنوبر تحتوي على 614 سعرا حراريا.

- 100 جرام من البلح تحتوي على 315 سعرا حراريا.

- 100 جرام من الزبيب تحتوي على 320 سعرا حراريا.

- 100 جرام من التين المجفف تحتوي على 293 سعرا حراريا.

- 100 جرام من القرصيا تحتوي على 299 سعرا حراريا.

- 100 جرام من جوز الهند تحتوي على 689 سعرا حراريا.

- 100 جرام من الفول السوداني تحتوي على 585 سعرا حراريا.

السعرات الحرارية في الحلوى الرمضانية

- 100 جرام من بلح الشام تحتوي على 420 سعرا حراريا.

- 100 جرام من عيش السريا بالقشدة تحتوي على 426 سعرا حراريا.

- 100 جرام من البسبوسة السادة تحتوي على 280 سعرا حراريا، فيما تحتوي 100 جرام من البسبوسة بالمكسرات على 375 سعرا حراريا.

- 100 جرام من الكنافة بالمكسرات تحتوي على 487 سعرا حراريا، أما 100 جرام من الكنافة بالكريمة تحتوي على 361 سعرا حراريا.

- 100 جرام من القطايف تحتوي على 348 سعرا حراريا.

- 100 جرام من البقلاوة تحتوي على 450 سعرا حراريا، فيما تحتوي 100 جرام من البقلاوة بالمكسرات على 531 سعرا حراريا.

- 100 جرام من لقمة القاضي تحتوي على 396 سعرا حراريا.