بلقيس فتحي تتألق في إطلالات أكثر جرأة منذ بداية 2023

بدا واضحاً التغيير اللافت في أزياء بلقيس فتحي في الأشهر الماضية، وخاصة منذ بداية العام الجديد 2023، حيث تتجه النجمة الإماراتية نحو أزياء بتصاميم مختلفة جداً عن السابق، وبمسار أكثر جرأة سواء من حيث تصميم القطعة او ألوانها، لتُحدث بذلك نقلة نوعية لها في أسلوب ازيائها. وظهرت بلقيس فتحي بأحدث اطلالة لها في الساعات الماضية، بجمبسوت أزرق مكشوف الأكتاف وبقصّة مجسّمة على قوامها حيث لم يعتاد الجمهور مثل هذه الإختيارات لها والتي بدت فيها تتجه نحو مسار تصاعدي بالجرأة مقارنة بإطلالاتها السابقة الأكثر احتشاماً. فنلقي نظرة معكم على تفاصيل احدث اطلالة لبلقيس مع مجموعة من أزيائها في الأشهر الماضية.



أحدث اطلالة لـ بلقيس فتحي بجمبسوت أزرق

بلقيس فتحي شاركت جمهورها بأحدث اطلالة لها على انستغرام في الساعات الماضية، وتألقت بإطلالة مختلفة وجريئة بعض الشيء مقارنة بأزيائها السابقة. واختارت بلقيس جمبسوت باللون الأزرق النيلي نسقه لها الستايلست سيدريك حداد. جاء تصميم القطعة مجسّما على قوامها على شكل كورسيه مكشوف الأكتاف، ومزينا بالشرائط الدائرية المتدلية، ليكتمل التصميم الذي حمل توقيع المصمم رامي القاضي، بقماش الكريب بستايل البنطلون مع القصّة الواسعة تدريجيا الى الأسفل.

وانتعلت بلقيس مع الجمسبوت ذات الأرجل الواسعة، حذاء بكعب عالٍ، إلا ان طول البنطلون وقصته أخفت جزءا منه. وجاء الجمبسوت بلون ناسب بشرة بلقيس كذلك أبرز منحنيات قوامها بشكل أنثوي وجذاب.

أكملت اطلالتها بالمجوهرات الماسية الناعمة في الأذنين واليدين، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان المربوط للخلف مع صيحة الغرّة المنسدلة على الجبين بكل أناقة، ونسقت على ملامحها المكياج الترابي.

بلقيس فتحي بجمبسوت واسع بنقشة الفهد

بلقيس التي باتت الوجه الإعلاني لـ دار "فالنتينو" Valentino في الشرق الأوسط، اختارت قبل أيام تصميما ملفتا من هذه الدار، فتألقت بجمبسوت عصري واسع بطبعة الفهد تميز بقصّة الأرجل الفضفاضة جداً، مع أكمام واسعة، فيما جاء الجزء العلوي من القطعة مجسماً على قوام النجمة الإماراتية.

وتعد نقشة النمر من صيحات الموضة التي لا يبطل اتجاهها مع مرور السنوات حيث تعيد احيائها العديد من دور الأزياء، كذلك تتنافس النجمات على ارتداء طبعة الفهد بموديلات مختلفة، ومن الرائع بأنه يمكن ارتداء هذه النقشة في اطلالات النهار او المساء.

مع هذا الجمبسوت انتعلت بلقيس حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود وأضافت بعض المجوهرات اللامعة في يدها. من ناحية إطلالتها الجمالية، تركت شعرها المتموج مفروداً على كتفيها، واعتمدت المكياج الترابي المفضل لها والذي يبرز جمالها الشرقي الجذاب.

إطلالة جريئة لبلقيس فتحي من دار فالنتينو

بلقيس فتحي حضرت عرض أزياء "فالنتينو" Valentino لربيع وصيف 2023 الذي أقيم ضمن أسبوع الهوت كوتور في باريس، وتألقت بتصميم لافت وجريء من تنسيق الستايلست سيدريك حدّاد.

وجاءت اطلالتها بفستان يجمع ما بين الـ "توب" والتنورة من دار "فالنتينو" Maison Valentino، فتميزت التوب بقماش الكشمير الناعم بلون البيج، بينما كشفت قصّتها عن كامل الظهر العاري في لمسة جريئة في إطلالة بلقيس. اما تنّورة الفستان فإتسمت بقصّة حرف الـ A، وازدان قماشها بحبات الترتر الفضّي والبرونزي البرّاق.

تزيّنت بلقيس بمجوهرات مرصّعة بالألماس، وحملت حقيبة من الجلد باللون الأبيض العاجي مزيّنة بإكسسوار فضّي مرصّع بأحجار الكريستال Loco Small Shoulder Bag with Jewel Logo من Valentino، وأكملت طلتها بانتعال جذاء مغلق من الأمام من الجلد اللمّاع بلون البيج من توقيع Christian Louboutin.

من الناحية الجمالية، اعتمدت المكياج البرونزي المطفئ بستايل دخاني مع تسريحة شعر الكعكة المرفوعة بأناقة والتي أبرزت ملامح بلقيس بشكل جذاب.

إطلالة بلقيس فتحي بالبدلة البيضاء المونوكروم

النجمة الإماراتية بلقيس فتحي شاركت مع الإعلامي رودولف هلال في برنامج المجهول على القناة اللبنانية "LBCI"، وظهرت متألقة ببدلة بيضاء أنيقة بتصميم جمع ما بين الكلاسيكية والعصرية، بعيدا عن اطلالات الفساتين الطويلة التي اعتدناها عليها.

وتألف طقم بلقيس فتحي من سروال أبيض بقصّة واسعة عند الأرجل وبتصميم كلاسيكي، بينما نسقت معه بلوزة بنفس اللون بأكمام طويلة وبتصميم عصري حيث جاءت نهايتها بقصّة غير متوازية ونفس النهج ايضا انطبق على ياقة البلوزة التي جاءت مكشوفة على كتف واحد، وتزينت بخط فضي لامع منح القطعة المزيد من الفخامة. طقم بلقيس بتوقيع " Safiyaa " ، ومن اختيار منسق الأزياء سيدريك حداد الذي غالبا ما تتعاون معه النجمة الإماراتية في مختلف تنسيقات أزيائها.

وبالمجمل، فإن اطلالة بلقيس فتحي جاءت متجددة وبأسلوب مختلف عن اطلالاتها السابقة، وجاء اختيارها موفقا باللون الأبيض الذي يوحي بالسلام الداخلي والطاقة الإيجابية والتفاؤل، كذلك فإن تصميم الطقم أبرز قوام بلقيس بطريقة انثوية جذابة.

بالنسبة لإطلالتها الجمالية مع هذا الطقم، اختارت المكياج القوي الذي ارتكز على احمر الشفاه القاني، اما شعرها فأبرزت طوله من خلال تركه منسدلا مع تموجات الويفي العريضة.

بلقيس بإطلالة الجمبسوت الذهبي الفخم

التغييرات اللافتة في اختيارات أزياء بلقيس شاهدنا بوضوح خلال إطلالتها الذهبية التي تألقت بها أثناء تقديم أغنيتها الخاصة بكأس العالم "Light the Sky" برفقة نجوم عالميين على ارضية استاد لوسيل بقطر، فأطلت الفنانة الإماراتية بجمبسوت ذهبي ضيق مغطى بحبات الترتر اللامعة تميز بياقة عالية وأكمام طويلة، ارتدت معه كاب فضفاض باللون الذهبي مغطى بشراشيب ذهبية كثيفة منح طلتها رونقا وحيوية، وجاءت هذه الإطلالة المميزة من توقيع دار الأزياء العالمية Valentino حيث صممت خصيصا لها ولمناسبة حفل الختام من قبل المدير الابداعي بيير باولو بيسولي.

بلقيس بإطلالة الجمبسوت الذهبي الفخم

اكتملت جاذبية اللوك بحذاء ذهبي، كما تزينت بلقيس بمجوهرات ذهبية مرصعة مميزة بتصاميم عصرية مموجة من Yeprem تكونت من خاتم لولبي وأكسسوار مميز للرأس، كما اعتمدت بلقيس تسريحة الشعر المسحوب للخلف على شكل ذيل حصان منخفض.

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