موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله على جميل ألكساندر.. يذاع مباشرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الفرحة والاحتفال تعيشها المملكة الأردنية اليوم، ويترقب عدد كبير من الجمهور، موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله، المقرر إقامته في أحد أكبر القصور الأردنية المحلية، ويشهد الحفل مجموعة من كبار الشخصيات، وينتظره عدد كبير من جمهور مواقع التوصل في مختلف الدول العربية، لرؤية حفل زفاف ملكي في المنطقة العربية.

موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

وأعلنت قناة المملكة الأردنية، صباح اليوم، موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله، على أن يكون في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، وذلك على جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن قصر الملك.

وأوضحت القناة أنّ عدد المدعوين سيكون 150 شخصًا، كما أن القناة ستبث حفل الزفاف عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية، في تمام الساعة السادسة مساءً، في موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله، إذ أنّ العائلة الملكية في الأردن، قررت بث الموعد على قنوات التلفزيون الرسمية في الأردن، بالإضافة إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للملكة رانيا والدة الأميرة إيمان.

المدعوين في موعد حفل زفاف الأميرة إيمان

وفي موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله ستتواجد الأميرة سلمى، شقيقة الأميرة إيمان، كما وصل إلى الأردن، أمس السبت، ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد، وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا للأميرة إيمان وخطيبها جميل ألكساندر حياة مليئة بالسعادة والهناء في حفل الزفاف الملكي.

تحديد موعد حفل الزفاف

وقبل ثمانية أشهر من احتفال الأميرة إيمان، بخطبتها على جميل ألكساندر ترميوتس، أعلن الديوان الملكي الأردني، موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله، على أن يكون 12 مارس الجاري، وفقًا لبيان عبر حسابه بموقع «تويتر»، «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم بعون الله وتوفيقه، عقد قرآن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق الثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية»، وهو بالفعل موعد حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله اليوم، كما أعلن من قبل.