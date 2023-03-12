حزن بعد إعلان البلوجر سارة محمد فقد بصرها نهائيا: «راضية بقضاء الله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من ملامح تعكس الجمال والرقة إلى وجه حزين، يعكس مدى تأثرها بما وصلت إليه وخوفها من فقدان أخر أمل لها، لكن ما كانت تخشاه الفتاة العشرينية حدث بالفعل حتى فقدت سارة محمد بصرها تماما، بعد تعرضها لحادث رفقة خطيبها على الطريق الصحراوي، تسبب بإصابته بنزيف في المخ، وخرجت من المستشفى بـ70 غرزة في رأسها، كانت تنتظر أن يعود إليها بصرها بعد العملية الأخيرة لكنها فقدته تماما، وفقا للمنشور الذي كُتب على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، اليوم.

تعاطف الفنانين مع البلوجر سارة محمد

بعد الحادث الذي تعرضت له البلوجر سارة محمد وتحطم حالتها النفسية والمعنوية، حاول مجموعة من الفنانين والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي دعمها سواء بزيارات أو الحديث معاها هاتفيا أو حتى كتابات الدعم، منهم الفنان تامر حسني الذي تحدث إليها بعبارات الدعم هاتفيا، قائلا لها «إن شاء الله هتشوفي أعظم كرم في الدنيا، مصر كلها والوطن كلو بيتطمنوا عليكي، أكيد دي هتبقي خطوة اتحمليها لازم تقوي فيها علاقتك بربنا، متفكريش في أي حاجة تضايقك وتحبطك وقولي يارب»، لترد عليه أنها راضيه بقضاء الله لكنها لا تستطيع تحمل الألم، ليصبرها هو بكلامه بأنه امتحان صعب لكنها لابد أن تتمسك بإيمانها بالله.

وحاول تامر حسني رفع الروح المعنوية لسارة، من خلال الغناء لها خلال المكالمة الهاتفية، أغنيته «إن كنت مفلس خالص ومحلتكش جنيه»، بجانب ذلك تعاطف معها الكثير من رواد التواصل الاجتماعي لأنها من الشخصيات القريبة إلى قلوبهم.

البلجر سارة تفقد بصرها

«سارة فقدت أخر أمل كانت متمسكة به، للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه»، بتلك الكلمات أعلن الحساب الرسمي للبلوجر سارة محمد فقدانها البصر تماما، وهو آخر أملها كانت متمسكة به، إذ كان الجميع ينتظر عودة الشابة إلى حياتها الطبيعية وتبصر على الحياة من جديد، وعلى الرغم من فقدان آخر أمل في عودة بصرها، ما زالت دعوات المتابعين لها ومحبيها بالشفاء موجودة، متمنين شفاء تلك الشابة الجميلة.