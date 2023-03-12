نصائح وخطوات لتنظيم الوقت.. «ابعدي عن الفوضى العاطفية ونظمي أفكارك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد التنظيم وإدارة الوقت تحديًا للعديد من السيدات، إذ أن أمور كثيرة تتراكم عليهن، ولا تتمكن معظمهن من أداء جميع المهام التي يرغبن في عملها، مما يشعر الكثيرات منهن بالقلق والتوتر لعدم إتمامهن المسؤليات والواجبات كاملة، وفائدة الحياة المنظمة تكمن في الشعور بأن الأمور أكثر بساطة ويُسر، لذلك نقدم من خلال «هُن» كل يوم خطوات التنظيم، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة الصحفية البريطانية هارييت جيفي.

خطوات التنظيم

واستكمالا لما نشرناه من قبل، نستعرض باقي خطوات التنظيم السابقة، على النحو التالي:

- بالنسبة إلى بعض الناس، أن تكون محاطًا بالأشياء أمر مطمئن؛ ويشعرنا بالأمان امتلاكنا الكثير من الأشياء وتخزين فائض منها، من علب الفاصوليا إلى الأقلام الجديدة، ولكن التنظيم هو الأمر الذي يساعدنا على مواجهة القلق من عدم وجود ما يكفي.

‏- ‏ينظر بعض الناس إلى الفوضى على أنها مفيدة للتلهي عن الشروع في العمل، ما يكون شكلًا من أشكال المماطلة يساعدهم على تجنّب المهمّات التي تحتاج الإتمام أو المشكلات التي تحتاج المعالجة، سواء كانت مادية أو نفسية، ولكن التنظيم يجعل المهمات سهلة.

‏- ‏وسط الفوضى العاطفية يكون من الأحق تنظيم أفكارك والبعد عن كل ما يقلقك.

- لا تجعلين الأمر يثير غضبك أو يرهقك وأن تصلين إلى مؤشّر يضطرك إلى ترتيب الفوضى.

اتخاذ القرار

‫- الفوضى طاقة تلتصق بك، وبما أن كلمة فوضى تعني التجمد فإنها بالتصاقها بك تتسبّب في جمودك.

- يعد اتخاذ القرار معاناة من نوع آخر، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بممتلكات لم نعد نحتاجها، ويؤخّرنا ذلك عن أداء عمل بسيط، ويؤدي بنا إلى الفوضى.

- غالبًا ما يكون التردّد سببًا لتأجيل تنظيم منازلنا وترتيبها، قد يكون مفيدا ألّا يغيب عن ذهنك التنظيم الذي تحاول إنجازه، وأن تستخدم الأسئلة السريعة التالية التي تساعدك أن تقرّر.

- ‫من المفيد أيضًا أن نكون واقعيين، فعلى سبيل المثال:

- ‏ إن لم ترتدِ شيئًا من عامين لأنه لم يعد ملائمًا لك فبيعه.

- إن كنت تملك ثلاث قشّارات للبطاطس، استخدمي واحدة أشد تنظميًا بالنسبة لكِ.

- إن كنت قد قرأت كتابًا، فأعيدي تدويره أو قدّميه إلى أحدهم، وكذلك الأمر إذا بقي على الرف لثلاث سنوات دون أن تقرأه.

- ‏إن كنت تحتفظ بشيء ما لاحتمال الاستفادة منه في ما بعد فقط لكنك لم تستفد منه قط.‏