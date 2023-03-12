5 طرق بسيطة للتخلص من الغبار والروائح الكريهة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الكثير من السيدات عن طرق مختلفة تساعد في التخلص من الغبار المتراكم بكثرة على الأسطح المختلفة داخل المنزل سواء كان داخل الغرفة أوعلى الأثاث فضلًا عن المظهر السيئ الذي تبدو عليه المساحات الداخلية المغبرة ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طرق للتخلص من الغبار والروائح الكريهه في المنزل.

طرق تساعد على التخلص من الغبار والروائح الكريهة داخل المنزل

هناك عدة خطوات تساعد على التخلص من الغبار والروائح الكريهة في المنزل التي يجب على السيدات اتباعها للحفاظ على المنزل ومنها:

- البدء بعملية إزالة الغبار المعتادة من أعلى مستوى في الغرفة، وبقطع الأثاث الأطول، وصولا إلى المستويات الأكثر انخفاضاً.

- استخدام قطعة قماش أو منضفة غبار مبللة وذلك لمسح الأرفف والأسطح الصلبة.

- من ضمن الطرق التي تساعد على التخلص من الغبار والروائح الكريهة داخل المنزل هي استخدام المكنسة الكهربائية لأنها تعتبر أفضل وسيلة لإزالة الغبار وأفضل طراز لسحب حتى أصغر جزيئات الغبار.

غلق النوافذ من الطرق التي تساعد على التخلص من الغبار

وللتخلص من الغبار داخل المنزل يجب غلق النوافذ جيدًا بعد التهوية، وذلك لأن فتح النوافذ على الدوام يتسبب بدخول الغبار والأتربة بكثرة داخل المنزل، كما يجب مسح الأرضيات الصلبة أو المصنوعة من الفينيل بالفرشاة.

استخدام شفاط الهواء أثناء الطهي واستخدام الحمام، يعد من الطرق التي تساعد على التخلص من الروائح الكريهة في المنزل وذلك لأنه يعمل على توجيه أبخرة الدهون والأوساخ وكذلك الروائح المنبعثة إلى الخارج.