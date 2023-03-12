أفكار لهدايا عيد الأم.. «دلعيها بتحضير سبا منزلي طبيعي»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع اقتراب موعد عيد الأم يمكنك تجهيز هدية مختلفة ومميزة ترتبط بالعناية بالجسم بدون تكلفة كبيرة، إذ أصبح إعداد سبا طبيعي للعناية بالجسم في المنزل مهمة سهلة وبسيطة أكثر من السابق، خصوصاً أن الحصول على سبا في صالونات التجميل أصبح يمكن أن يكون مكلفًا للغاية، لذلك كل ما عليكِ هو إعداد المكونات الطبيعية لتجهيز مسكات وأقنعة الترطيب والتقشير وتوحيد البشرة، وكل ما تحتاجينه في تجهيز الـ«سبا»، وفقاً لموقع مجلة الموضة الفرنسية «elle»

تجهيز سبا طبيعي لعيد الأم

أولا لتجهيز سبا طبيعي للعناية بالبشرة في عيد الأم عليك بقناع البشرة بالعسل، ذلك لأن العسل مضاد للبكتيريا بشكل طبيعي ولطيف على البشرة مما يجعله منظفًا رائعًا أو قناعًا مغذي يساعد على النضارة.

طريقة سبا

ضعي 1-2 ملعقة صغيرة من العسل على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم بلّلي أطراف أصابعك وافركي العسل بحركات دائرية لطيفة من أجل تقشير البشرة، اتركي العسل على وجهك لمدة 5 دقائق إضافية ثم أزيليه بقطعة قماش نظيفة.

خلطة زيت جوز الهند لليدين

من المواد المهمة للبشرة زيت جوز الهند، إذ يساهم في ترطيب وتغذية اليدين وتنعيمها بشكل طبيعي، ويضمن لها الحماية لفترة طويلة لأنه غني بالفيتامينات A وE التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تمنع أضرار الجذور الحرّة، وبالتالي تقلل من شيخوخة الجلد المبكرة.

الطريقة

طبقي على يديك زيت جوز الهند ثم ارتدي قفازات الفينيل التي تستخدم لمرة واحدة، وإذا كان لديك وسادة تدفئة، فيمكنك تسخينها ووضعها على يديك لنتيجة أكثر فعالية، ثم أزيلي القفازات بعد 10-15 دقيقة.

تبييض وتنعيم الأكواع والركب بالليمون

تتعدد فوائد الليمون في العناية بالبشرة لاسيما المناطق الداكنة، لاحتواء الليمون على حمض الستريك، كما يعمل على تجديد خلايا البشرة ويساعد في التخلص من الجلد الميت، مما يساهم في تبييضها وتفتيح لونها ومنحها النعومة والترطيب، وبالتأكيد حماية يديّ أمك من الجفاف.

الطريقة

قطعي ثمرتي ليمون إلى نصفين، ثم افركي كل نصف على المرفقين والركبتين لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك أشطفيهما بالماء من ثم قومي بترطيبهما باستخدام الفازلين أو أيّ كريم مرطب، وكرّري العملية يومياً حتى تحصلي على النتائج المرجوة.

مقشر دقيق الذرة للقدمين

يعتبر مقشر الذرة أساليب العناية بالبشرة لدى الأمريكين الأصليين، ذلك لأنه يساعد في تطهير وتقشير الجلد الميت، كما يساعد دقيق الذرة على فتح المسام وتنعيم القدمين وجعلهما أكثر نضارة، ويعتبر منشط لأقدام الأم المتعبة.

ضعي في وعاء 3 ملاعق صغيرة من دقيق الذرة إلى 3 ملاعق صغيرة من العسل و3 ملاعق صغيرة من الماء، ثم أخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة، وطبقي العجينة على كعبيك ودلّكي البشرة بحركات دائرية لمدة دقيقة على الأقل، ثم إغسلي قدميك بالماء الفاتر وطبقي بعدها الكريم المرطب.