4 نصائح للتعامل مع الطفل متقلب المزاج.. «ابعدي عن العصبية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد التقلبات المزاجية من التغيرات النفسية التي لا تتوقف عند سن معينة أو تقتصر على الكبار فقط، ولكن قد يتعرص لها الأطفال من عمر صغير وتجد أن لديهم تغيرات مزاجية سريعة تفقدهم الشعور بالاستقرار النفسي، إذ تجدهم يشعرون بالفرح والحزن والعزلة في وقت واحد، لذا يجب أن تتعرفي على أهم النصائح التي تعاملين بها طفلك الذي يعاني من التقلبات المزاجية حتى لا يؤثر التعامل الخطأ على نموه النفسي، وفقاً لموقع «momjunction».

الرعاية والتواصل

أول النصائح للتعامل مع الطفل متقلب المزاج هي الرعاية والتواصل، وجعله يشعر باهتمامك لأنها من الخطوات الأساسية المهمة في تربية الأطفال مهما كان انشغالك عن أطفالك لابد من رعايتهم والحرص على قضاء وقت لطيف من الحكي والتواصل الإيجابي المستمر على مدار اليوم.

التعبير عن أنفسهم

حتى تتعاملي مع طفلك متغير المزاج اسمحي له بالتعبير عن نفسه، واحرصي على أن يكون المنزل هو المكان الأساسي للتعبير عن الرأي بكل حرية وبدون خوف أو قلق، لأن عدم التعبير عن نفسهم من الممكن أن يصيبهم بتغيرات في الحالة المزاجية بسبب شعورهم بقلة الحيلة ويلجأ الطفل إلى تبني سلوك سلبي للفت النظر إليه، لا تتحدثِ إليه وقت الغضب ولكن حاولي الرجوع إليها بعد ما يهدأ ويمكن أن تشاركه نشاط ممتع.

شجعيه على السلوك الإيجابي

يجب أن تقومي بتشجيع طفلك على ممارسة السلوك الإيجابي والبعد عن النكد والغضب بالتواصل والحكي في حالة إذا كان هناك مشكلة لابد من وصولك للحل الذي يرضيه، شجعيه على شرح شعوره عندما يشعر بالضيق لا يعتزل الآخرين.

سيطري على شعورك بالغضب

حاولي أن تبقي هادئة بدون أن يصدر منك رد فعل عصبي بسبب أنه شخصية متقلبة المزاج والحذر من إلقاء بعض الكلمات السلبية، لكن تحلى بالصبر والهدوء، كما يجب أن تحرصي على أن يكون منزلك خاليًا من المشكلات التي تتسبب في حدوث توتر وقلق فمن الممكن أن يتأثر عدد كبير من الأطفال بالمواقف السلبية ويصاب بنوبات قلق وخوف فالأمور غير المستقرة تجعل الطفل مضغوطا.