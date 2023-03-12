وفاة سيدة إفريقية بأمريكا بسبب جنين متحجر في بطنها لمدة 9 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حالة فريدة من نوعها، توفيت امرأة إفريقية تبلغ من العمر 50 عاما في نيويورك بسبب وجود جنين متحجر في بطنها ظل لمدة 9 سنوات، مما جعلها تشكو من تقلصات في معدتها وأيضا عسر في الهضم بعد تناولها الطعام وذلك بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ذهبت السيدة الإفريقية إلى أحد المستشفيات الصحية بعد معاناتها من التقلصات الموجودة في معدتها، إذ كشفت الفحوصات وجود جنين متحجر في بطنها تسبب في ضغط على أمعائها لفترة طويلة منعها من هضم الغذاء بشكل جيد مما أدى إلى وفاتها نتيجة عدم وجود تغذية جيدة.

وفاة سيدة بسبب تحجر طفل في بطنها لمدة 9 سنوات

فارقت السيدة الإفريقية الحياة بعد 14 شهرا من وصولها إلى الولايات المتحدة، حيث كشف الأطباء سبب الوفاة، مشيرين إلى أنها ماتت نتيجة سوء التغذية الحاد، كما تحدث هذه الظاهرة عندما يموت الجنين الذي ينمو خارج الرحم أثناء الحمل ولا يتم إخراجه من الجسم.

سبب وفاة السيدة الإفريقية

رفضت المريضة التدخل الطبي خوفا من الجراحة وتوفيت بسبب سوء التغذية الحاد وذلك بعد انسداد الأمعاء المتكرر، حسبما ذكر «وسيم سوس» خبير الطب الباطني في جامعة ولاية نيويورك الطبية مشيرا إلى أنها لديها 8 أطفال وأنجبتهم بشكل طبيعي.

عندما كانت الأم في الشهر التاسع من حملها زارت إحدى العياردات الطبية وذلك بعد أن لاحظت أن طفلها لم يتحرك، إذ أخبروها أن الطفل ليس لديه دقات قلب ونصحوها إجهاضه بشكل طبيعي في المنزل وإذا لم ينجح الأمر فعليها مراجعتهم خلال أسبوعين، إلا أنها لم تفعل.