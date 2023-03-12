ماذا تفعل بمنتجات العناية بالبشرة إذا توقف مفعولها؟.. لا ترميها أبدا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في بعض الأحيان نشتري بعض منتجات العناية بالبشرة وينتهي بنا الأمر إلى أن تصبح عديمة الفائدة تمامًا، وتتساءل عما إذا كنت تريد التخلص منها أو الاستمرار في استخدامها.

ماذا تفعل بمنتجات العناية بالبشرة التي توقفت عن مفعولها؟

يظل السؤال الذي يلح عليك حينها، ماذا يجب أن نفعل إذ لم تعد منتجات العناية التي حصلت عليها تجني فائدتها، فبالطبع لا يمكن التخلص منها، ولكن يمكن البحث عن بدائل لها، وفقًا للموقع الهندي العالمي «boldsky».

ماذا تفعل إذا توقف مقشر التقشير عن مفعوله؟

إذا كنت تستخدم تقشيرًا كيميائيًا أو فركًا بتركيبات حبيبية بشكل متكرر ، فقد تجد أن بشرتك ملتهبة بدلًا من تنظيفها بعد التقشير، يمكن حينها استخدام المقشر نحو مرفقيك وركبتيك وباطن قدميك، سيسمح ذلك بإزالة خلايا الجلد الميتة، ولكن اعلم إنه لا ينصح باستخدام المقشرات بشكل يومي، يوصى بتوزيعها على مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

ماذا تفعل إذا توقف الغسول عن مفعوله؟

يعتبر التنظيف جزءًا أساسيًا، ومع ذلك يمكن أن تؤدي المنتجات القوية إلى شعور الجلد بالشد والجفاف بدلاً من الشعور بالصحة والرطوبة بعد الاستخدام، ولكن ماذا تفعل بالغسول الخاص بك إذا توقف عن العمل؟

يمكنك استخدام الغسول على يديك ومنطقة الصدر، والرقبة إذا لم تلاحظ أي نتائج بعد الأسابيع الأربعة الأولى أو إذا كانت حالة بشرتك لم تزداد سوءًا

هل الواقي الشمسي الخاص بك يترك جبيرة بيضاء؟

لا أحد يمكنه الاستغناء عن استخدام واقي الشمس الطبي للحفاظ على الجلد، ولكن إذ تسبب في ترك ما يشبه الجبيرة البيضاء، يمكنك وضعه حينها بحرية على ذراعيك قبل الخروج ، لأنه يوفر حاجزًا كافيًا ضد أضرار الأشعة الفوق بنفسجية .

هل زيت الوجه يسد مسامك؟

إذا تسببت زيوت ترطيب وجهك في سد المسام، ولم تعد بفائدة لك، يمكنك البحث على استخدامات بديلة مثل وضع الزيت على يديك وركبتيك وقدميك قبل الذهاب إلى الفراش لأن هذه المناطق الجافة تتعرض للإهمال والجفاف طوال الوقت.