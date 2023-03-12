الامارات | أسبوع دبي للموضة.. البداية بملمس الحرير والمخمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعرض للأزياء الرجالية لخريف وشتاء 2023 – 2024 شاركت فيه نخبة من المصممين، انطلقت أول من أمس، النسخة الأولى من أسبوع دبي للموضة في حي دبي للتصميم. وبدأت فعاليات اليوم الأول بإعلان علامة «Anomalous» العربية في دبي عن تعاونها مع «Hot Wheels» العالمية.

وشارك في عروض اليوم الأول المصمم الفلبيني الشهير أماتو بأزياء رجالية مستوحاة من الأزياء الهندية القديمة، لتطل قطع معاصرة تتميز بالأزرق الملكي والبرتقالي والفوشيا، إضافة إلى استخدام الخرز والترتر والحرير الهندي كعناصر أساسية لهذه المجموعة من العمائم، والسترات المنفوخة، والسراويل الواسعة التي تم استيحاؤها من رحلة للمصمم عام 2019 إلى الهند.

بينما قدم المصمم اللبناني جوزيف أشاجيان​ من دار أزياء «Maison du Mec» عرضاً مميزاً ضم مجموعة متنوعة من الأزياء التي تنوعت بين القطع العملية وأزياء المناسبات.

وقال أشاجيان​ لـ«الإمارات اليوم»: «شاركت في أسبوع دبي للموضة بمجموعة مميزة، تتضمن قطعاً مختلفة من (تيشيرتات) ومعاطف صممت باستخدام أقمشة مختلفة كالقطن والمخمل بألوان الأخضر والفضي». وأضاف: «سعيد جداً بمشاركتي في دبي للمرة الثالثة، إذ تفتح لي هذه المشاركة آفاقاً واسعة وفرصاً للتوسع في السوق الخليجي».

كما شهدت عروض اليوم اليوم الأول من الحدث تقديم MOK قطعاً مميزة، تمزج بين الكلاسيكيات اليابانية والأسلوب الأنيق.

ويقدّم أسبوع دبي للموضة للمصمّمين على مستوى المنطقة منصّة بارزة لإقامة الأعمال التجارية مع جهات دولية راغبة بالشراء والتوزيع، كما يدعم المواهب والعلامات التجارية العالمية لتوسيع نطاق انتشارها حول العالم من خلال الأسواق الإقليمية. ويستقطب الحدث في نسخته الأولى مجموعة واسعة من المصمّمين، إضافة إلى جهات راغبة بالشراء. ويأتي أسبوع دبي للموضة بعد أسبوع باريس للموضة لرؤية مجموعات خريف وشتاء 2023 – 2024. ويؤكد الحدث على التزام مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع، وتعزيز سمعتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب من أنحاء العالم.

• عروض اليوم الأول شهدت مشاركة المصمم أماتو بأزياء رجالية مستوحاة من الأزياء الهندية القديمة.

جوزيف أشاجيان​:

• «سعيد جداً بمشاركتي في دبي للمرة الثالثة، إذ تفتح لي آفاقاً واسعة وفرصاً للتوسع في السوق الخليجية».

تشكيلات.. وحوارات

يتضمن أسبوع دبي للموضة عروض أزياء السيدات الجاهزة، إضافة إلى الأزياء الراقية في برنامج حافل بالفعاليات تنظم في مواقع متعدّدة للضيوف المشاركين من قطاع الأزياء (45 عرضاً وفعالية​ على مدار ستة أيام)، إضافة إلى سلسلة من الجلسات الحوارية بعد غد بمشاركة جهات إقليمية ودولية، لمناقشة أبرز التوجهات في السوق، بما فيها العلامات الرائدة في قطاع الأزياء مثل «Antonioli» (ميلانو) و«Printemps» (باريس) و«Level Shoes» (دبي).